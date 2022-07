Probamos el menú de Ricard Camarena, un restaurante de alta cocina tranquila con dos estrellas Michelin

Con los cocineros pasa lo de siempre: más allá de sus platos, algunos caen mejor, otros peor. Lo habitual es encontrar opiniones enfrentadas, pero de vez en cuando hay alguien del que todo el mundo habla bien. Ricard Camarena es uno de ellos: no sólo su cocina triunfa sin necesidad de reclamar atención cada cinco minutos en los medios, sino que todo el que le conoce y trata parece no tener queja.

Entre eso y que nos encantó su última charla en Madrid Fusión, tan alejada del discurso habitual de los chefs, teníamos muchas ganas de conocer su restaurante.

Una visita por la zona con la DO Arroz Valencia -con la que el cocinero colabora desde hace tiempo- fue la excusa perfecta para acercarse al restaurante con su mismo nombre, ubicado en el precioso espacio Bomba Gens y reconocido con dos estrellas Michelin y una Estrella Verde de la misma guía.

Ricard Camarena en un momento del servicio del menú degustación. Iker Morán

Los botes de tomate en conserva en la entrada -y a la venta, por cierto- son una buena declaración de intenciones. “Sabor, respeto absoluto por el producto y cocina creativa sin estridencias” promete el restaurante en su página oficial.

La huerta manda

Y cumple Camarena en la mesa con un menú eminentemente vegetal y donde el producto no es que sea protagonista, es que directamente manda y marca desde la huerta los platos que se sirven cada día.

Tal vez por eso tiene menos sentido que nunca dedicarse a enumerar la secuencia de platos que comimos como parte del menú degustación probado (unos 190 euros sin bebidas). Seguramente en una próxima visita habrán cambiado al menos parte de su composición.

El maravilloso pan hojaldrado que se sirve como parte del menú. Ricard Camarena

Podemos hablar, eso sí, del maravilloso pan hojaldrado que hacen en la propia casa y que se sirve como un plato más del menú. O de la delicada flor de pepino que pudimos probar, o del atún curado con algarroba…

Parte de los platos se sirven en una pequeña barra donde el cocinero explica la historia detrás de cada uno de ellos, el producto que lo motivó, el error que acabó convertido en un plato o la técnica usada para transformarlo.

Como la empanadilla de verduras, un clásico del restaurante en el que la masa se hace con las propias raíces de las verduras. ¿Lucimiento técnico vacío de ese que nos hemos comido durante años en tantos menús? No, simplemente parte de esa obsesión de Camarena por aprovechar totalmente el producto.

Sabor y coherencia

De la pandemia no salimos mejores como se decía. Tampoco la hostelería. O al menos esa hostelería que, de tanto mirarse el ombligo, no supo o quiso levantar la cabeza para ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Pero, como siempre, hay felices excepciones y estamos sentados en una de ellas. Más allá del sabor prometido y la coherencia del discurso, si algo destila la cocina de Camarena es tranquildad. Y eso se agradece en tiempos convulsos.

No es un menú vegetariano, pero los vegetales de temporada son protagonistas. Iker Morán

La cena y la conversación se alargan. A eso de las once mira el reloj y educado se despide. Impensable hace no mucho, el gesto confirma que no hay pose, que hay vida más allá, y que eso hace que la cocina sea precisamente más importante.

Una recomendación para completar la experiencia: el documental “La receta del equilibrio” que puede verse en Filmin y que cuenta el proceso de reapertura del restaurante tras el confinamiento. Una manera deliciosa de volver a disfrutar de los platos y entenderlos incluso mejor.