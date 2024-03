Los mejores restaurantes de Sevilla para disfrutar de una buena comida en Semana Santa

Sevilla no solo tiene un color especial, también es la capital de la Semana Santa por excelencia y una de las provincias donde mejor se come. Es cierto que la Semana Santa se celebra en toda España, pero si imaginamos los pasos de las procesiones —esencia de esta festividad—, la capital andaluza no tiene rival alguno. Es tal la devoción de Sevilla por la Semana Santa, que está declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por ello, la ocupación hotelera durante estas fechas asciende, prácticamente en toda la ciudad, al cien por cien.

De modo que; con las calles abarrotas de gente, de reencuentros, de emoción y celebración, nada mejor que sumarle una buena experiencia gastronómica. Y como Sevilla tampoco se queda atrás en el ámbito culinario, te traemos algunos de los mejores restaurantes en los que comer durante esta Semana Santa.

Barra Baja



Este restaurante se encuentra en pleno centro de la ciudad, lo que lo hace aún más atractivo para las personas que no quieran desplazarse lejos. Es un local pequeño y con una decoración sencilla, pero muy acogedor.

En cuanto a la carta, defendida por los chefs Rafa Liñán y Patri Moliner, destaca la variación de la misma en función del producto de temporada, priorizando así el uso de alimentos de primera categoría. Un rasgo de identidad del restaurante es su cocina abierta, que permite a los comensales ver como llevan a cabo todas las elaboraciones.

El mantra entre los fogones es la sencillez para elaborar los platos, pero con técnicas de alta cocina. Si Barra Baja es el restaurante elegido, debes pedir su plato estrella; el steak tartar de vaca retinta del bajo Guadalquivir.

Javier Lasso de la Vega, 14. Sevilla

Precio aproximado por persona: 40 euros

Eneko Basque



Este restaurante es un acierto asegurado. El chef de cinco estrellas Michelin, Eneko Atxa —nacido en el País Vasco—, tiene claro cual es su concepto gastronómico: una cocina marcada por sus raíces, el sabor más puro de los platos y guisos de la abuela, y las técnicas vanguardistas de la cocina moderna para construir texturas innovadoras. Además, hay que sumarle la pasión y sensibilidad que definen a sus platos, y la sostenibilidad de su cocina.

En la carta, que es una invitación a descubrir la gastronomía vasca, abundan los productos del mar y de la tierra. Carnes y pescados —de exquisita calidad—, se cocinan a la brasa en un horno de carbón para aportarles un aroma único.

Mientras, el menú degustación ofrece unos platos que te dejarán sin habla como la cola de toro con trufa y gnoquis de Idiazábal, la yema de huevo de caserío sobre estofado de trigo, o la presa ahumada con puré de patatas y trufa. Además, si eres vegetariano no tienes que preocuparte, Eneko Basque Sevilla tiene un espectacular menú —y otro de degustación— apto para ti.

No hace falta decir más. Si quieres vivir una experiencia gastronómica única, este es el mejor lugar de la ciudad.

Plaza de la Magdalena, 1. Sevilla

Precio aproximado por persona: 60-80 euros

Justa Rufina

A los fogones de este restaurante ubicado en el Radisson Collection Hotel, se encuentra el chef Manuel Berganza, cuya propuesta gastronómica se basa en una cocina honesta, de calidad, creativa, que trabaje sobre la materia prima.

En la carta cobra especial relevancia el uso de las brasas para cocinar los productos, aportándole el sello del humo en platos como la pluma ibérica lacada con ajo negro, el arroz de pollito picantón y setas, o el rape asado con su hueso. Pero, si prefieres platos con tradición, puedes disfrutar de su ensaladilla con encurtidos y mayonesa de ventresca, o las alcachofas asadas con crema ibérica.

Por otra parte, en la azotea del restaurante, la propuesta gastronómica es más desenfadada y tiene un toque más divertido en sus preparaciones. Esta carta es perfecta para una comida informal y ligera en la que buscamos un buen tapeo. Además, puedes disfrutar la comida con unos increíbles cócteles firmados por Luca Anastasio.

Plaza de la Magdalena, 5. Sevilla

Precio aproximado por persona: 40 euros

