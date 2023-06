Estos son los tres restaurantes españoles entre los cinco mejores del mundo

La noche del pasado martes la ciudad de Valencia se convirtió en el epicentro de la gastronomía mundial donde los mejores chefs y las personalidades más reconocidas de la gastronomía a nivel global se reunían para presentar la lista The World's 50 Best Restaurants.

Tras esta nueva edición de la lista podemos asegurar que la gastronomía española está de enhorabuena, ya que en el top 5 de los mejores restaurantes del mundo podemos encontrar nada menos que tres españoles: Disfrutar, DiverXO y Asador Etxebarri.

El peruano Central, ubicado en Lima, se ha convertido en el mejor restaurante del mundo 2023. La pareja compuesta por Virgilio Martínez y Pía León capitanean este gran buque peruano al que todas las apuestas señalaban como el favorito para convertirte en el mejor restaurante del mundo 2023.

La gastronomía mundial hace un parón en España

Se podría decir que, respecto a 2022 del top 3 ha desaparecido Geranium, el restaurante danés que el pasado año fue coronado como el mejor del mundo y ha dejado paso a los tres siguientes en la pasada lista, componiendo el podio en esta nueva edición.

Mientras que el limeño Central sube al primer puesto, los españoles Disfrutar y DiverXO hacen lo propio ascendiendo una posición colocándose segundo y tercero, respectivamente.

Por su parte, el restaurante de Bittor Arguinzoniz, Asador Etxebarri, pasa de la sexta posición que ocupada el pasado año a un flamante cuatro puesto.

Disfrutar, de nuevo el mejor restaurante de España

Ubicado en Barcelona y con los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas a los fogones, este restaurante es ya un lugar de peregrinación mundial.

De nuevo, Disfrutar se corona como mejor restaurante de España según la lista The World's 50 Best Restaurants. "La propuesta gastronómica gira entorno al menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y donde los platos destacan por su gran personalidad, marcadamente mediterránea. En definitiva, un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del "gusto" como premisa principal", definen desde Disfrutar.

La propuesta gastronómica de Disfrutar se centra en dos opciones de menú degustación: Disfrutar Classic, donde podemos degustar los platos más emblemáticos de su cocina y que tiene un precio de 255 € y Disfrtuar Festival, con las elaboraciones más populares de la temporada actual y que tiene también de 255 €.

Podemos elegir también dos opciones de maridaje: Maridaje Disfrtuar, con los vinos más adecuados a cada uno de los menús que tiene un precio de 125 €, y Maridaje Semi-Desalcoholizado, para aquellos que quieren vivir la experiencia con un porcentaje de vino reducido. Tiene un precio de 145 €.

DiverXO, el busque Insignia del mejor chef del mundo

El podio de los mejores restaurantes del mundo lo completa DiverXO, el restaurante tres estrellas Michelin de Dabiz Muñoz que ha llevado al chef a convertirse, por segundo año consecutivo en el mejor chef del mundo.

DiverXO se define como 'el mundo onírico de Dabiz Muñoz', un lugar con nuevas formas inéditas de entender la experiencia gastronómica. Según aseguran desde el propio restaurante, es "un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz, cocina vanguardista en la que todo es posible".

Su menú degustación se denomina 'La cocina de los cerdos voladores', tiene un precio de 365 € y se presenta con dos opciones de maridaje de vino: Maridaje Selección de Vinos, por 300 € por comensal, y Maridaje de Altos Vuelos, por 600 € por persona.

Asador Extebarri, un oasis gastronómico

El restaurante de Bittor Arguinzoniz ubicado en Axpe (Vizcaya) no deja de estar de actualidad, y es que hace apenas una semana este mítico asador era nombrado el mejor restaurante de España según la guía OAD. Ahora, Asador Etxebarri se convierte en el cuarto mejor del mundo, según The World's 50 Best Restaurants.

Y Etxebarri tiene carta y menú a la altura. En el menú, que tiene un precio de 264 € podemos encontrar los mejores productos de la zona con las brasas como hilo conductor. Chorizo, anchoa en salazón, erizo de mar con nabo, gambas rojas, kokotxa de bacalao, yema de huevo con trufa negra, tartar de chorizo fresco, rebozuelos y topinambur, besugo o chuleta de vaca son algunos de los platos que han pasado por los menús de Asador Etxebarri. 264 € que saben a gloria.

