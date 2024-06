El sorprendente italiano (no italiano) de Madrid donde no tienen pizzas

Todo espectacular. Cualquier plato inspirado en la gastronomía italiana enamora a cualquiera, y en España, la tradición culinaria del país vecino ha conquistado el corazón de muchos amantes de la cocina. Solo hay que ver la gran oferta que hay en la capital de restaurantes que elaboran recetas de Italia. Un ejemplo lo encontramos en el icónico Beata Pasta, que ha abierto un nuevo local en la calle Princesa, de Madrid.

Sin embargo, para que un restaurante logre el éxito debe ser diferente (además de contar con una comida sabrosa y deliciosa). Ese punto original hará que destaque entre los demás y que todo el mundo lo visite. Es por ello que queremos hablar de un espacio gastronómico cuya carta está hecha con platos inspirados en Italia, pero tiene la gran peculiaridad de no servir una de las elaboraciones más internacionales del país, la pizza.

Así es Manifesto 13, el restaurante italiano de Madrid cuya carta no posee pizzas

En pleno barrio de Chamberí, encontrarás Manifesto 13. En cuanto abras su puertas, descubrirás un espacio acogedor, íntimo e ideal para cualquier clase de ocasión. Invita al cliente a sentarse y degustar de una comida original y auténtica.

Como hemos mencionado anteriormente, Manifesto 13 no es un restaurante italiano cualquiera. El principal motivo es que no sirven pizzas, el gran reclamo de los amantes de la comida italiana. Sin embargo, sí ofrecen pasta, que es fresca y la elaboran en un obrador que tienen allí. Algunos platos que puedes degustar con este producto fácil de hacer en casa son los agnolotti de piña y parmigiano, mantequilla artesanal y salvia frita, o los tagliolini aglio, olio e peperoncino, crema de apio, chirlas y bottarga.

Los entrantes y los postres también son protagonistas

No hay que dejar pasar por alto los entrantes, siendo la tosta con anchoas de Santoña, mantequilla artesanal de oveja y salsa verde popular en el restaurante. ¿Qué otra opción es igual de aceptable? Los tomates de temporada con parmigiano rallado, albahaca y aove. Así, tienes la excusa perfecta para comer esta verdura imprescindible en nuestra dieta porque contiene muchos beneficios para la salud.

En cuanto llegues a la parte de los postres, hallarás cuatro alternativas tan suculentas como especiales. La creme caramel a la haba Tonka es una, y otra es la falsa tarta de chocolate Abinao 85% y AOVE Arroniz. Está en ti decidir cuál escoger (o los dos).

No todos los italianos son parecidos, y no todos los italianos son italianos. La prueba más evidente es Manifesto 13. No solo te enamorará la carta, también el local y el diseño, con el que te darán ganas de volver y probar más cosas de allí. ¿Te animas?

