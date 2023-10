Este es el restaurante de Madrid al que no debes ir si no te gustan las sorpresas

El dramaturgo y novelista nacido en España Ramón María del Valle-Inclán inspira, con su particular visión de la vida, cada rincón del restaurante de moda en Madrid. Una propuesta muy loca que nació en 2018, con la intención de cubrir un espacio que quedaba libre en la restauración-ocio de la capital, con el concepto del esperpento como bandera.

Nada más doblar la esquina en el castizo callejón del Gato (calle de Álvarez Gato, 4), nos topamos con una fachada repleta de libros, presidida por la imagen del autor y el nombre del local: Inclán Brutal Bar. Perteneciente al mismo grupo que la estrafalaria Rosi La Loca, la coctelería Lovo; o el original y temático Calle 365, este restaurante tiene poco de tradicional, aunque sí presume de calidad gastronómica.

Terciopelos, lámparas de araña, destellos dorados, y sobredosis de elementos decorativos nos acompañan a lo largo del local, con espacios diferenciados y mucha vida propia. Inclán Brutal Bar es el lugar perfecto si lo que te gusta es que te sorprendan mientras cenas rico por un precio más que razonable. Eso sí, permanece atento porque en este restaurante poco convencional, 'pasan cosas' que no te puedes perder.

Querrás llevarte toda la vajilla

Después de tomar asiento en Inclán Brutal Bar, y de vaciar el espacio de la galería de fotos de tu móvil, una de las cosas que te dejarán atrapado es su original vajilla, elaborada de manera artesanal ex profeso para ellos. ¡Te la querrás llevar todita! Las croquetas llegan a la mesa a lomos de un cerdo dorado; el postre se presenta sobre una vaca… y los cócteles tienen su propio repertorio con Freddie Mercury, el Joker o Marilyn Monroe incluidos.

Postre dulce servido a lomos de una vaca dorada, vajilla artesanal exclusiva. Mario Gómez

Aunque pudiera parecer que tanto artificio es una maniobra de distracción para camuflar una calidad gastronómica justa, nada más lejos de la verdad. La oferta culinaria es muy buena (organizan mil eventos, entre los que se cuentan los 'a 4 manos' o las cenas temáticas) y la presentación emplatado cien por cien originales (guarda algo de memoria para seguir haciendo fotos).

Burrata italiana inyectada con emulsión de albahaca, bloody mery sin alcohol y fresas encurtidas; tortilla de patata nada tradicional; croquetas brutales; patatas bravas con salsa chipotle o Bao Panda kung fu de costilla de cerdo confitada son solo algunos ejemplos de su atrevida cocina.

Croquetas sobre cerdo dorado. Mario Gómez

Arroz meloso de pato y trufa servido ¡en un pato!; Zamburiñas a la brasa transportadas a la mesa en una zamburiña gigante; Tataki de atún servido en un barquito del que sale humo; Chipirones emplatados (como no) en un chipirón gigante a modo de plato…

Comer o cenar en buena compañía se convierte, pues, en una experiencia divertida, pero también bohemia y sibarita. Si quieres descubrir cómo lo presentan en la mesa… ¡mejor ve a descubrirlo!

El Samuray del jamón y sus 30 cortes diferentes

En Inclán Brutal Bar todo es un espectáculo, en el mejor sentido de la palabra. Uno de sus atractivos llega de la mano de Emilio García Ortigosa, 'el Samuray del jamón', que ofrece in situ una verdadera clase magistral de corte del jamón aderezada con su pasión por el teatro. Con sus cuchillos, Emilio consigue hasta 30 cortes diferentes, consiguiendo con ello una combinación única de los diferentes cortes del emblemático plato español con jamón 100 por cien ibérico de Extremadura.

Emilio García Ortigosa, el Samuray del jamón, es todo un espectáculo. B.B.I.

Si eres atrevido (si vas a Inclán Brutal, es casi obligatorio que lo seas), puedes probar el jamón con wasabi y sésamo, o el de trufa y albahaca. El objetivo es que, más allá de comer bien, en este local vivas experiencias únicas que no has vivido en otros lugares, y salgas con la sensación de haber disfrutado en el siguiente nivel de una propuesta gastronómica sublimada.

Brutal Famous, cuando los famosos se sientan a tu mesa

Enfrascados ya en los preparativos para su famosa fiesta de navidad, Inclán Brutal Bar nos propone su Famous New Year Eve, momento en el que los invitados podrán cenar en compañía de famosos de altura como Elvis Presley. Eso sí, si vas a este lugar con un punto de locura, no basta con ver los toros desde la barrera, tienes que involucrarte. Por eso, desde el restaurante te proporcionarán todo el atrezzo temático necesario para que te sientas miembro activo de la locura.

El restaurante Inclán Brutal de Madrid tiene decenas de rincones 'instagrameables'. C.B.I.

En esta línea, el local ha creado un nuevo concepto sorpresa que obliga a quienes no quieran perderse nada a estar pendientes de sus canales de comunicación y redes, puesto que es allí donde anuncian sus próximos eventos. Ten en cuenta que tienen miles de adeptos, y que no puedes despistarte si no te quieres perder cualquiera de sus planes, que pueden ser citas temáticas, cenas con famosos, fiestas improvisadas, bailes a ritmo de DJ... o... ¿quién sabe qué estarán preparando ahora mismo?

Inclán Brutal Bar: Premio al mejor restaurante coctelería

Hace tan solo unos meses, Inclán Brutal Bar fue galardonado como Mejor Restaurante Coctelería de España 2023 en la 13ª edición de la World Class Competition.

Minerva Tapial, CEO del Grupo Rosi La Loca World, habla de Inclán Brutal Bar como excelente ejemplo de una gran familia que trabaja en equipo para mejorar un sector en pleno desarrollo y sensible a la actualidad, como es el de la coctelería de restaurante: “Brutal Bar es un concepto evolucionado de los bares y restaurantes tradicionales, con un reconocido toque canalla, divertido y sobre todo muy visual. Nuestro equipo de barmans agitan sus cocteleras, realizan sus mezclas y ponen el arte en escena con recipientes atrevidos, sorprendentes y como no, instagrameables".

Inclán Brutal Bar ha sido elegido Mejor Restaurante coctelería de España este mismo año. I.B.R.

Muchas veces, el miedo a enfrentar retos nuevos puede ser un impedimento para muchos negocios, algo que en el caso de Inclán Brutal Bar, que se atreven con todo, se traduce en: “cuantos más desafíos, mejor”. Como ejemplo del constante movimiento creativo del establecimiento, el Día Internacional del Café del 1 de octubre se ha celebrado con la creación del nuevo cóctel Toffe Martini: vodka Ciroc, licor de café, sirope Toffe, café espresso y espuma de toffe flambeada… ¡Habrá que probarlo!

