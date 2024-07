El Jardín de Arturo Soria, ubicado en la conocida y moderna avenida madrileña, es un tesoro gastronómico que lleva deleitando a los comensales desde su apertura en mayo de 2020 y que destaca por ser un auténtico vergel de sabores y vegetación en Madrid. Bajo la experta dirección de Jesús González Espartero, este restaurante, reconocido con un Solete Repsol, fusiona a la perfección una atmósfera mágica con platos de cocina española e internacional.

Un restaurante con variedad de espacios

Jardín con parasoles, en el restaurante El Jardín de Arturo Soria. Cedida

Lo que distingue a El Jardín de Arturo Soria es su variedad de espacios adaptables a cualquier ocasión. Ya sea que busques un rincón íntimo en uno de los salones privados, disfrutar del aire libre en las terrazas techadas o sumergirte en la tranquilidad de los espacios chill-out, este restaurante lo tiene todo. Pero la joya de la corona es, sin duda, su impresionante jardín trasero, un oasis verde repleto de exuberante vegetación y bañado por la cálida luz de las velas, que ofrece un refugio perfecto para escapar del, en ocasiones, bullicio del centro de Madrid.

Una carta de cocina variada

Tortillitas de camarones, Cedida

La carta de El Jardín de Arturo Soria es variada y completa, con entrantes, deliciosos platos de carne y pescado, y sabrosos postres. Los entrantes son pura tentación, desde las crujientes tortillitas de camarones hasta los delicados chocos de Cádiz con mayonesa de lima, pasando por los refrescantes bocados de atún salvaje sobre limas, ensaladilla rusa con ventresca y piparra laminada o parrillada de verduras con salsa romescu.

Chipirones a la parrilla con arroz negro, de El Jardín de Arturo Soria. Cedida

Para los amantes de la carne, la costilla a la barbacoa con puré de palomitas, la carrillera de ternera con arroz y setas de temporada y el indulgente cachopo asturiano de cecina y queso de cabra son imprescindibles. Y si lo tuyo es el pescado, no puedes perderte el pulpo a la brasa con espuma de patata. Tampoco el tataki de atún de Tarifa o el suculento lomo de rodaballo con arroz a banda y alioli de carabinero.

Un plan perfecto para el verano

Durante los meses de calor, El Jardín de Arturo Soria amplía su horario con un servicio de cocina non stop de 13:00 a 22:30 h, para que puedas disfrutar de sus delicias en cualquier momento del día. Y conviene no perderse la terraza chill out. Es ideal para un picoteo informal con amigos o familiares, con tentaciones como los panipuri de brandada de bacalao, las inigualables patatas bravas con alioli de ajo asado o la jugosa hamburguesa a la brasa con pan pretzel.

El emocionante Cluedo

Actores de El Misterio del Reloj, cluedo en El Jardín de Arturo Soria. Cedida

Pero El Jardín de Arturo Soria no es únicamente una experiencia gastronómica. Puedes participar, por ejemplo, en un emocionante Cluedo mientras disfrutas de una cena. El "Misterio del Reloj Detenido" es un dinner show que ha conquistado a decenas de madrileños y volverá que en septiembre y octubre. Por 60 euros por persona, puedes sumergirte en una intriga apasionante mientras saboreas un menú de picoteo con opciones para todos los gustos y necesidades.

Y si se visita el restaurante en familia los fines de semana, el restaurante se convierte en un paraíso para los pequeños con animación infantil de 15:00 a 18:00 h. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden relajarse y disfrutar de una larga sobremesa.

Ubicación y precio medio de El Jardín de Arturo Soria

Ubicado en Arturo Soria, 207, El Jardín de Arturo Soria ofrece una experiencia completa. Con un ticket medio de 30 euros en el chill out y de 45-50 € en el restaurante, abre sus puertas de 13:00 a 01:00 h, con horario de comidas de 13:00 a 15:30 h y cenas de 20:00 a 22:30 h. Disponen de servicio de aparcacoches, admiten mascotas y ofrecen opciones veganas y sin gluten. También se puede disfrutar de cócteles clásicos desde 10 euros en su afterwork.

Por todo ello, en 2021 se alzó con el premio de Mejor Restaurante Fine Dining, una categoría destinada a los establecimientos de alta gama innovadores, dentro de los premios Hot Concepts de Restauración News.

