El restaurante favorito de Rosalía para comer tortilla de patatas en Barcelona

A Rosalía le encanta la tortilla de patatas (¿a quién no?) y también usar sus redes sociales para hacer recomendaciones a sus seguidores. Hace unos días, la cantante publicó en su cuenta de Twitter cuál era su sitio preferido para comer tortilla.

No es la primera vez que la cantante hace recomendaciones gastronómicas a través de su perfil. Ya en otra ocasión se posicionó en otra de las polémicas culinarias más populares: para ella, el tradicional 'pa amb tomàquet' o pan con tomate se hace sin ajo.

Rosalía también ha hecho recomendaciones de restaurantes, respondiendo a algunas de las preguntas que sus fans. Gracias a ello descubrimos que sus favoritos de Barcelona son La panxa del bisbe, Xemei, Bar del Pla y Shunka. No cabe duda de que estos restaurantes tuvieron sus mesas llenas después de la publicidad que la cantante catalana les regaló, repletas de comensales y seguidores que querían descubrir qué tenían de especial estos lugares.

Mejor tortilla de patatas de Barcelona El Bar del Pollo — R O S A L Í A (@rosalia) July 2, 2022

Sin duda, lo mismo ocurrirá en el bar que Rosalía ha recomendado para comer tortilla de patata, el Bar del Pollo, donde, si ya era complicado encontrar mesa, ahora será prácticamente imposible. La carta de este local destaca por sus tortillas, no solo por la de patatas tradicional, sino también por algunas rellenas con ingredientes muy diferentes. Tienen tortilla con pimiento del piquillo, de bonito, de cangrejo, de jamón y queso, jamón serrano y hasta tortilla negra de chipirón. No sabemos cuál será la preferida de Rosalía, pero desde luego opciones no faltan.

Pincho de tortilla de el bar El Pollo Instagram / @brigadeirosebarcelona

Si quieres ir a probar la que, para la cantante catalana, es la mejor tortilla de Barcelona, este establecimiento se sitúa en el Carrer del Tigre, en el número 31. Pero si vas buscando probar su plato estrella, puede que tengas que madrugar. Los clientes avisan de que las tortillas se agotan rápido, así que recomiendan ir pronto para no quedarse sin catarla. Cada pincho de tortilla tiene un precio de unos 5 €.

Para aquellos curiosos que vivan lejos de la Ciudad Condal, os dejamos la cuenta de Instagram de uno de los restaurantes preferidos de Rosalía. En su feed no solo vemos fotos de la famosa tortilla, también de otros de sus platos más demandados, como el pulpo, las carrilleras o su tarta de queso.

¿Cómo le gusta a Rosalía la tortilla de patatas?

La cantante no ha resuelto explícitamente las dudas sobre sus preferencias sobre las diversas polémicas que envuelven a este plato de la gastronomía tradicional española, a pesar de que su tuit se ha llenado de respuestas pidiéndole su opinión. Sin embargo, viendo la receta del Bar el Pollo, quizá podemos hacernos una idea de cuáles son las preferencias de la creadora de 'Motomami'.

¿Le gustará con o sin cebolla? Las tortillas clásicas del Bar del Pollo llevan cebolla, así que nos podemos hacer una idea de la postura de la cantante sobre este tema.

¿Bien hecha o un poco cruda? Por lo que opinan los usuarios en la red, vemos que es una tortilla que, sin llegar a estar líquida, tiene una textura muy melosa.