El inolvidable restaurante con estrella Michelín y vistas al Mediterráneo: cuánto cuesta el menú degustación

Con vistas privilegiadas al radiante azul del Mar Mediterráneo, en buena parte gracias a su majestuosa terraza abocada a un acantilado de la Playa del Bonifaci, se encuentra el restaurante Els Brancs, en pleno corazón de la Costa Brava, insigne del lujoso Hotel Vistabella con el chef de origen chileno Javier Cabrera al frente del equipo. Este reputado cocinero también es muy conocido por su restaurante Arrayán, inaugurado en 2017 en pleno centro de Madrid.

Ahora bien, siguiendo con este referente vanguardista en la cocina catalana, galardonado con una estrella Michelín, lo cierto es que compite en la zona con otros grandes premiados de la talla de ABaC, el restaurante del chef televisivo Jordi Cruz, o el Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, el que llegó a ser considerado el mejor restaurante del mundo.

Ubicado en La Bahía de Roses, una de las más bellas del mundo con unos 45 kilómetros de playas, ofrece un menú degustación degustación por unos 64 euros, aunque lo cierto es que su precio puede variar. Otra opción para disfrutar de una experiencia gastronómica es el 'Menú Experiencias', que cuesta unos 147 euros.

Además, en lo que respecta al maridaje, la selección de vinos incluye más de 2.000 botellas de los mejores vinos, cavas y champanes locales e importados. En cuanto al horario, está abierto de 13:30 a 15:30 y de 19:45 a 22:30 horas. Eso sí, permanece cerrado los lunes todo el día y los martes al mediodía.

La polémica por la subida de precios de los menú degustación

Hace ahora un año se abrió la veda a causa de la subida de precios del menú degustación de 'La cocina de los cerdos voladores', de Dabiz Muñoz, que subió casi a la mitad. Para ser más exactos, pasó de 250 a 365 euros. Esta decisión fue justificada por el chef madrileño, asegurando que favorecía a que su restaurante fuera "sostenible" y a "poder mejorar las condiciones laborales de sus empleados", asegurando que, de esta forma, podrían evitar los dobles turnos de los empleados. Pero no ha sido el único.

En el caso también del restaurante Aponiente, del chef Angel León, también galardonado con nada más y nada menos que tres estrellas Michelín, que hasta hace poco más de un año servía su menú degustación por 215 euros, siendo uno de los más económicos. Sin embargo, este año el precio del 'Menú Planeta Aqua' se ha encarecido en un 25,5%, es decir, su coste asciende a los 270 euros.

Está compuesto de 17 platos cuya temática gira alrededor del agua. La experiencia gastronómica dura en torno a unas tres horas, dependiendo del ritmo que el propio comensal vaya marcando. En cuanto al menú maridaje, es decir, la degustación del vino, tiene un coste de 125 euros.

No obstante, los hay aún más caros. El restaurante vasco, premiado con tres estrellas Michelin, Azurmendi, ofrece un extenso menú degustación bajo el título Adarrak, esto es, ramas en euskera, compuesto por más de veinte pasos y un precio de 300 euros. Asimismo, ofrece dos posibilidades de maridaje, o bien de 150 euros, o 300 euros si se trata de una selección de grandes vinos. En 2022 consiguió formar parte de la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo, según The World's Best Restaurant's, con el puesto número 55.