"A raíz del programa hemos pegado un boom espectacular", reconoce sorprendido José, el dueño del restaurante La Bámbola. Este local malagueño fue protagonista de uno de los episodios de la octava temporada de Pesadilla en la Cocina, protagonizado por el chef Alberto Chicote. En el programa, grabado en marzo, los espectadores pudieron ver los problemas que sufría el restaurante y los cambios propuestos por el equipo de Chicote. Solo unas semanas después del estreno, Jose y María Jesús, los dueños del restaurante, han notado un cambio integral.

"Los fines de semana viene gente de toda la provincia y provincias limítrofes, incluso ha venido gente de Barcelona. Los sábados y los domingos está completamente lleno, es lo nunca visto", cuenta José Desde el estreno, su teléfono no ha dejado de sonar: "Muchos restaurantes estarán acostumbrados a eso, pero ya te digo que nosotros no".

Gracias a Chicote y a Pesadilla en la Cocina, La Bámbola también ha tenido un buen lavado de cara. Antes, Chicote describía el local como un "local hecho de retales, un auténtico desastre". José reconoce que la decoración del bar era muy humilde, y que habían utilizado el mobiliario que encontraron aquí y allí. La renovación y el enorme cambio en la decoración que llevaron a cabo desde el programa ha ayudado, según cuenta José, a cambiar la imagen de La Bámbola.

Decoración de La Bámbola después del programa Facebook

Un menú que no cuadraba

Cuando el presentador llegó a Málaga y probó los platos de La Bámbola, el menú era extenso y muy variado. Entrantes, ensaladas, pescados, carnes, hamburguesas, camperos, perritos, patatas, pizzas y pastas eran las diferentes categorías que se ofrecían. Desde el primer momento, Chicote reconoció el buen sabor de algunos platos, como la fideuá, aunque también hizo algunas críticas: "Hay castillos con cemento que son más ligeros que esta croqueta", aseguró durante su cata inicial.

Durante el programa, Chicote propuso una renovación completa del menú, un giro de 180 grados a la anterior carta. Entre sus propuestas se encontraban platos como el calamar relleno de bacon y chorizo, el salmorejo de carne, la tosta de ensaladilla rusa con carpaccio de pulpo o el arroz negro con sepia, gambas y mejillones.

Puse una carta con platos míos y dejé algunos platos de Chicote

No obstante, con la reapertura del local tras la grabación, los dueños del restaurante tuvieron que reajustar esta carta que les dejó Chicote. "Me dejó una carta con unos platos muy elaborados, pero yo al mes tuve que quitarla", cuenta Jose. "Puse una carta con platos míos y dejé algunos platos de Chicote. Las setas con miel las dejé en la carta, porque tenían mucho éxito. Todas las paellas las mantengo, el bonito encebollado también, la ensalada de bacalao..."

Carrillada en La Bámbola Facebook

La razón detrás de este cambio tiene mucho que ver con la ubicación y las características de la clientela habitual del restaurante La Bámbola. "Por ejemplo, el chivo malagueño, es un plato muy caro y con mucha elaboración, y al final sale una ración por veintitantos euros", cuenta el dueño del restaurante. "Este es un barrio de obreros que van a comer con 20 euros. ¿Cómo les vas a poner un plato de 28 euros?", añade.

Me ha dejado una carta que, si yo no soy listo, me arruina

Cambiar los platos fue de las primeras cosas que José y María Jesús hicieron al volver a abrir sus puertas. Recuperaron sus clásicas pizzas y sus ya famosas croquetas. "Con la carta de Chicote a veces venía una familia, se sentaba, veía la carta y se iba, eso no me había pasado nunca", apunta Jose, asegurando que para ellos, este cambio en el menú era una necesidad: "Me ha dejado una carta que, si yo no soy listo, me arruina".

Presión y horas de rodaje

Sobre su experiencia en el programa, José asegura que ha sido una ayuda enorme para su restaurante, y que, como todo reality, tiene su recompensa. Sin embargo, tanto él como su mujer María Jesús reconocen que fue una experiencia muy dura. "Esa semana lo pasamos mal. Es como si estás en casa un domingo y llegan treinta personas con camiones y camiones de material, y lo único que te dicen es: 'échate a un lado'. Los rodajes empezaban a las ocho de la mañana y acababan a las dos de la madrugada", reconoce Jose.

