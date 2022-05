Un restaurante ofrece cenas con un 20% de descuento si los clientes guardan sus móviles en una jaula

Ahorras dinero en la cena si no usas el móvil. Esta es la curiosa promoción que instauró un restaurante de la localidad de Kent (Inglaterra). Spice Fusion, local especializado en comida india, ofrece un descuento del 20% en la cuenta de sus clientes, pero con una condición: dejar sus teléfonos móviles encerrados en una especie de taquilla que se ubica encima de la mesa. Los clientes tendrán las llaves de la misma, pero sus móviles tendrán que permanecer en su interior todo el tiempo.

"Habitualmente vemos a familias en el restaurante que están con el móvil. Hace un par de años vino un grupo de gente grande a cenar y me di cuenta de algo diferente: estaban hablando unos con otros y ninguno tenía su móvil en la mano", explica Rajeev Gupte, manager del restaurante Spice Fusion, en declaraciones al diario 'KentOnline'.

Esta situación gustó a Gupte, por lo que se decidió a 'vetar' los móviles gracias a una idea de Abul Hussain, chef del restaurante. Este conoció el método de la "jaula para móviles" en un restaurante de Londres y comenzaron a aplicarla en Kent. La promoción se llama "Dinner is Better When We Eat Together" (La cena es mejor si comemos juntos), y ofrece un 20% de descuento en la cena para mesas de al menos cuatro personas si todos los comensales aceptan cerrar con llave su móvil para "concentrarse en las cosas importantes". Tal y como indicó en Facebook el restaurante, esta promoción se celebra cada lunes.

Una iniciativa que se extiende

Esta idea no es nueva, ya que como se señala en este artículo, el propio chef de Spice Fusion la puso en práctica tras verla en un local londinense.

Precisamente en la capital británica es donde se llevó a cabo una de las iniciativas más virales en lo referente al uso del móvil en locales gastronómicos. En 2017, la cadena de restaurantes Tea Terrace y Tea Rooms pusieron en marcha el "phonetentiary", una caja que incluía un candado con combinación donde los clientes podían guardar sus dispositivos. "Queremos traer de vuelta las buenas y viejas conversaciones", declaró Rowena Shouly, director de los restaurantes, en una entrevista en el medio 'City AM' recogida por 'Food&Wine'.

Una táctica parecida siguió el pub 'The Fat Boar' en Wrexham (Inglaterra), pero incluso yendo un paso más allá: los trabajadores del local se quedan con las llaves de las cajas para cerciorarse de que los comensales no las abren durante la comida.