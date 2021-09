Cena en las alturas: restaurantes en los que comerás 'colgado' a 45 metros del suelo

Michel Verpoorten / Facebook Dinner in the Sky Belgium

Dicen por ahí que el cielo es el límite, pero ¿quién no se ha elevado por encima de las estrellas con una cena de nivel? Menús que están a la altura encontramos muchos, casi infinitos, pero en las alturas -literalmente- ya es más complicado.

La pasión del hombre por querer volar junto con el amor a la gastronomía y a los productos de calidad ha terminado mezclando lo primero y lo segundo para crear el concepto de cenar en las nubes -y casi casi literalmente-.

Dinner in the Sky es un concepto nacido en Bélgica que se ha convertido en una auténtica experiencia imperdible. Cenar suspendido a nada menos que 45 metros de altura sobre el suelo. Ahí es nada. Desde luego que este nuevo concepto de cenas de altura hace toda la competencia a las azoteas con vistas panorámicas, regalándonos los 360º de la ciudad.

El sueño de un niño hecho realidad

Las ocurrencias de los más pequeños de la casa son tan locas como soñar con mesas voladoras. ¿Cómo es de posible?

En 2006 Hakuna Matata, la agencia de comunicación experta en gourmets junto con The Fungroup, empresa especializada en instalaciones de parques de atracciones hicieron el sueño realidad.

Desplegando grúas pusieron en marcha lo que en aquel momento se llamó Cena en el Cielo: 22 jóvenes propietarios de restaurantes europeos se pusieron la chaquetilla a 45 metro del suelo.

Desde entonces Dinner in the Sky ha seguido sobrevolando los lugares más increíbles del planeta en esta experiencia gastro tan especial. Australia, Japón, India, Dubái, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá o China con más de 5.000 eventos en ciudades que van desde París a Las Vegas, así como en Sídney, Ciudad del Cabo, Dubái, Bogotá o Sao Paulo.

Una cena en el cielo... estrellado

No solo es comer en las alturas, es comer muy bien en las alturas. Muchos de los mejores chefs de universo se han subido a la plataforma de Dinner in the Sky para hacer su magia a unos cuántos pies del suelo.

Desde reconocidos chefs internacionales como de Pierre Gagnaire, Marc Veyrat, Heston Blumenthal, Anton Mosimann, Alain Passard o Yannick Alleno hasta algunos de los más estrellados de nuestros chefs patrios como Dani García o Paco Roncero no han podido resistirse al placer de cocinar -y comer- desde las alturas.

Dinner in the Sky ha volado con estrellas y sobrevolado estrellas, ya que no hay lugar que se le resista. Alguno de los enclaves más visitados del planta como el Strip de Las Vegas, los jardines del King David Hotel, el puerto deportivo de Dubai, las colinas de Villa Borghese, las orillas del río San Lorenzo, la playa de Copacabana o la bahía de Ciudad del Cabo han sido el escenario de auténticas cenas de altura.

Te vamos a hacer un spoiler: el menú de Dinner in the Sky te llevará al cielo. Pero esta vez también de manera literal.