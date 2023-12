¿Qué provincias de España no tienen Estrella Michelín?

La Guía Michelín 2024 ya ha destacado a los restaurantes de España con el reconocimiento de sus famosas estrellas. La gran novedad ha sido distinguir con su mayor reconocimiento a los establecimientos de Barcelona y Córdoba, Disfrutar y Noor, respectivamente. Estos se han unido a otros tantos que se reparten por la geografía de nuestro país. Andreu Buenafuente y la periodista Ainhoa Arbizu se encargaron de poner nombre a todos los afortunados elegidos por la guía francesa.

Madrid, Barcelona, La Rioja y otros tantos lugares españoles salían a relucir por los restaurantes con Estrella Michelín que ganaban o revalidaban su reconocimiento. Otros, sin embargo, vivían la gran alegría y satisfacción de llevarse su primera Estrella a casa, como ha ocurrido con el chef Carlos Casillas, culpable de que Ávila ya tenga la valoración gastronómica de la guía francesa. No obstante, en la misma situación en la que se encontraba la ciudad castellanoleonesa, se encuentran todavía otras tantas en España.

¿Qué es lo que destaca la Guía Michelín para dar su Estrella?

La Guía Michelin, venerada en el mundo culinario, es un faro de excelencia gastronómica que ha iluminado el camino de los amantes de la alta cocina durante más de un siglo. Iniciada en 1900 por los hermanos André y Édouard Michelin como una herramienta para los conductores franceses, la guía ha evolucionado hasta convertirse en un referente global para la exquisitez culinaria. Su sistema de estrellas, que otorga hasta tres estrellas a los establecimientos más destacados, es un sello de distinción codiciado por chefs y restaurantes de todo el mundo.

La Guía Michelin no solo evalúa la calidad de la comida, sino también la habilidad del chef, la creatividad en la cocina, la frescura de los ingredientes y la coherencia en la ejecución. Cada año, la presentación de las codiciadas estrellas genera mucha emoción en la comunidad gastronómica, llevando a los mejores a la cima de la escena culinaria. La guía francesa destaca, por tanto, la perfección en la cocina, celebrando la diversidad de sabores y técnicas que cautivan a paladares exigentes.

¿Por qué hay provincias que no tienen Estrella Michelín?

Plato de un restaurante con Estrella Michelín. Cedida

Son un total de trece las provincias que todavía no cuentan con el reconocimiento de la Guía Michelín. ¿Los motivos? Pueden ser múltiples y dispares. Bien por la ausencia de un restaurante a la altura de los estándares que piden o bien porque desde cocinas todavía no han encontrado la perfección que busca la guía francesa. Porque, mientras que esta sí que valora algunos de los establecimientos que se encuentran en la provincia, todavía no los ha hecho merecedores de la gran distinción culinaria.

Es así el caso de Ceuta, que se encuentra dentro de la guía pero a modo de recomendación. Se trata del restaurante Goichu del chef Hugo Ruiz (el sí que sabe los que es llevarse este reconocimiento con otro de sus restaurantes), donde destaca una gastronomía fusión entre la cocina vasca, la oriental y los pescados del Estrecho. Con menos suerte cuenta Melilla, la provincia no se refleja en ningún momento en la Guía Michelín, siendo esta la única provincia. A continuación te contamos qué otras ciudades no tienen su Estrella Michelín:

Lugo.

​Palencia.

​Segovia.

​Zamora.

​Teruel.

Cuenca.

​Guadalajara.

​Ciudad Real.

​Huelva.

​Granada.

​Almería.

