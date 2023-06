Lo que a Karlos Arguiñano le cabrea de algunos grandes restaurantes: "Con esto tengo bronca"

Karlos Arguiñano es una de las caras más populares del mundo de la gastronomía, y es que desde hace décadas el cocinero beasaindarra presenta uno de los programas de cocina más exitosos de la televisión: Cocina Abierta.

El chef vasco asegura que su fuerte es elaborar platos al alcance de todos con ingredientes que no supongan una gran inversión para las familias, sino que sean asequibles para prácticamente todas las economías y poder estar así bien alimentos, porque como siempre repite Arguiñano, no hay salud sin buena comida.

Aunque su cocina tiene un carácter mucho más humilde y tradicional, Arguiñano es amigo de muchos de los grandes cocineros el país que se dedican a hacer una cocina de vanguardia en sus restaurantes estrellas Michelin. Y aunque para el chef no es mejor un tipo de cocina que otra, sí confiesa en una entrevista con el expelotari Mikel Idoate que hay algo que le fastidia tremendamente de muchos buenos restaurantes.

El pan, el talón de Aquiles de muchos restaurantes

Karlos Arguiñano es uno de los chefs que siempre reivindica la calidad del producto. Aunque sea producto más humilde, pero producto bueno, por lo que no tolera que en grandes restaurantes donde el menú esté medido al milímetro se olviden de darle la calidad necesaria a algo tan sencillo y económico como el pan.

"Hay restaurantes buenos que te ponen pan chungo. Yo no digo nunca nada pero no como. Yo pan chungo no como. No me jodas es que, joder. Has ido a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitako... Dame un pan. Si en un trozo de pan. El pan dámelo bueno. Luego me cobras 1,10, 80 céntimos o lo que quieras, pero dame un trozo de pan bueno, no como una gominola, para comprar gominolas ya voy a la tienda de chuches", bromeaba el chef. "Con lo del pan tengo bronca", sentenciaba Arguiñano.

"Hay restaurantes buenos que te ponen pan chungo"

Cabe destacar la figura de Joseba, la otra cara conocida del clan Arguiñano junto con su padre y su tía Eva. Joseba está especializado en panadería y pastelería en su obrador de Zarautz, por lo que Arguiñano aprovechó la oportunidad para confesar aquellos que le había comentado al respecto de este tema a su hijo: "Mi hijo Joseba hace pan. Le dije si no vas a hacer pan bueno no hagas pan. Haz el mejor pan porque el pan es tan importante. Tener un tenedor en la mano y un trozo pan en la otra en la vida. Es importantísimo tener un trozo de pan aquí", confesaba el chef.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.