Esto es lo que cuesta comer en los diez mejores restaurantes del mundo: de Disfrutar a Don Julio

Comer en un restaurante con dos o tres estrellas Michelin es poner en un brete a nuestra tarjeta de crédito. Hacerlo en un local de la lista de The World's 50 Best Restaurants, también. Y es así porque a un restaurante de primer nivel gastronómico uno no va a comer; va a mucho más. Visitarlos es una experiencia extraordinaria (fuera de lo ordinario) y como tal no es que algo que hagamos cada día. Se trata de disfrutar...

Bien lo saben Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, los chefs del restaurante Disfrutar. Hace unos días en Las Vegas se coronaron como el mejor restaurante del mundo en 2024 según The World's 50 Best Restaurants. Hay tres restaurantes españoles entre los cuatro mejores del mundo.

Pero, ¿cuánto cuesta comer en ellos? Lo vemos. Esto es lo que hay que pagar para comer en los diez mejores restaurantes del mundo.

Disfrutar (Barcelona, España)

Los dos menús que el restaurante de Barcelona ofrece son, el menú Disfrutar Classic, compuesto por creaciones que se han convertido en clásicos de la casa por un precio de 290 euros con opción a maridaje por 160 euros más, o el Disfrutar Festival, un menú compuesto por elaboraciones creadas durante la temporada que tiene el mismo precio.

Para ocasiones aún más especiales, si puede ser, también podemos optar por el Menú Especial Table M#01 La Mesa "Viva", pensado para un mínimo de una persona y un máximo de seis. En el caso de que lo disfruta solo una persona, el precio sería de 1000 €, y según el número de comensales el precio va disminuyendo hasta los 350 € por persona, suponiendo que sean seis comensales.

Asador Etxebarri (Axpe, España)

El local de Bittor Arginzoniz, sólo sirve comidas a mediodía (almuerzos) y sólo atiende a un máximo de 30 comensales por servicio. El precio es de 280 euros por persona. Las bebidas van a parte. Se paga por adelantado. Etxebarri tiene una de las mayores listas de espera de España.

Table by Bruno Verjus (París, Francia)

Cuenta Verjus que los productores locales, le suministran cada día lo que surge. De modo que cocina en cada estación de manera diferente. El precio del menú Color es de 400 euros, sin bebidas. Si pedimos el maridaje de vinos pagaremos 300 euros más.

DiverXO (Madrid, España)

El menú La cocina de los cerdos voladores cuesta 395 euros. Sin vino. Podemos optar por las botellas de vino que consideremos o por el maridaje que ha preparado el equipo de Dabiz. Hay dos, el maridaje Selección de Vinos, que son 300 euros por persona, o el maridaje de Altos Vuelos, por 600.

Maido (Lima, Perú)

Es el restaurante del peruano Mitsuharu (Micha) Tsumura, de orígenes japoneses. Para celebrar sus primeros quince años ofrece un menú degustación: Experiencia Maido, 238 euros, con maridaje de vinos, 397 euros, con maridaje sin alcohol, 324 euros.

Atomix (Nueva York, EE UU)

Chef’s Counter se ofrece en una barra, en dos turnos de cena. Su precio es de 367 euros, sin incluir las bebidas. También existe un menú degustación en el bar por 248 euros. En cualquier caso, los precios se actualizan en julio, o sea, que suben, hasta los 385 euros del restaurante y los 271 euros del bar.

Quintonil (Ciudad de México, México)

Ofrece carta un menú degustación de primavera durante el mes de junio en la barra de la cocina por 234 euros; con maridaje sin alcohol, 302 euros: con vinos, 355 euros. El menú con el denominado maridaje Soigné sube hasta los 473 euros. Esos mismos menús en la sala, cuestan 213 euros; con maridaje sin alcohol, 281 euros; con vinos, 334 euros; y si pedimos el maridaje especial serán 393 euros.

The Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

Rasmus Munk propone un espéctaculo. Teatral, comer aquí supone asistir a una mezcla de gastronomía, arte, tecnología y efectos visuales. Lo dicho, una experiencia única. El precio del menú es de 657 euros. Si vamos más allá y pedimos el maridaje de vinos exclusivos, café, té y una bebida digestiva, en la denominada Mesa del sumiller, son ya 2.000 euros.

Gaggan (Bangkok, Tailandia)

También el cocinero Gaggan Anand apuesta por la experiencia multisensorial, porque en su local se come con banda sonora y bajo cambiantes efectos de luz. Por el menú degustación hay que pagar 378 euros (desde agosto serán 403).

Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

El restaurante de Pablo Rivero está en el décimo lugar de la lista y, además, ha recibido el premio al mejor sumiller del mundo. Es un reino de la buena carne. Aquí no hay menú degustación, solo carta. La empanada de carne cortada a cuchillo cuesta 5 euros; el entrecot son 77; medio asado de tira, 46; el ojo de bife, 65 euros; o el bife de chorizo angosto, 55 euros. Una comida para dos personas, con entrada, plato principal, vino y postre, ronda los 210.000 pesos, esto es, unos 215 euros.

