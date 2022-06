Propietarios de restaurantes claman contra falsos 'influencers' que piden comidas gratis: "La mayoría de peticiones son estafas"

©[nazar_ab de Getty Images Signature] via Canva.com.

Los influencers, sobre todos los de la red social TikTok, son fundamentales para aumentar la notoriedad de los restaurantes. Así lo desveló un informe de la agencia de márketing MHG, estableciendo que el 36% de los usuarios conocían por primera vez un establecimiento tras haberlo visto en un vídeo de esta red social, y que el 55% de los mismos se personaban a posteriori en dicho restaurante "simplemente porque la comida parecía apetitosa" en el mencionado vídeo. Sin embargo, no toda persona en TikTok con muchos seguidores es un influencer, y tampoco los restaurantes están dispuestos a ofrecerles comidas gratis porque sí.

Varios empresarios de la restauración en EE UU se han quejado al respecto en un artículo publicado en 'The New York Post'. "Quieren una cena gratis el sábado por la noche con cuatro amigos. Recibimos alrededor de 200 peticiones del estilo al año y la mayoría son un fraude. Uno de cada tres influencers que nos habla falsea su éxito con seguidores que son 'bots', 'me gusta' automáticos y otras tácticas que les hacen parecer más populares de lo que realmente son", explica Stratis Morfogen, propietario de los restaurantes neoyorquinos Brooklyn Chop House y Brooklyn Dumpling Shop.

"Un verdadero periodista o blogger no pediría una comida gratis. Los impostores hacen crecer su propia marca basada en un fraude", añade Morfogen.

Esta tendencia hacia el éxito fraudulento en las redes sociales y las solicitudes de comidas gratis la confirma una de las influencers gastronómicas más importantes de EE UU y, por ende, del mundo. Nos referimos a Alexa Matthews, @eatingnyc en su perfil verificado de Instagram donde suma más de 303.000 seguidores. "Imagino que mucha gente se abre cuentas en redes sociales esperando a cambio cosas gratis e intentando aprovecharse de los restaurantes", relata al mismo medio americano.

De la comida gratis al 'merchandising' gratis

Pero las solicitudes gratuitas de los falsos 'influencers' van más allá de lo puramente gastronómico. "Recibimos muchas peticiones de gente que quiere merchandising gratis. Nos dicen que nuestros productos son guais y que los quieren. Nosotros contestamos que los compren porque perdemos dinero regalándolos", indica Sabino Curcio, copropietario del restaurante Brooklyn’s Anthony & Son Panini Shoppe.

La aparición de falsos influencers no es nueva y se han producido diferentes casos a nivel global. Por ejemplo, en agosto de 2020 los restauradores de Baleares interpusieron una denuncia contra un falso influencer de Instagram que pretendía comer gratis en bares y restaurantes de las islas asegurando que haría publicidad en sus redes a los locales. Sin embargo, los dueños de los establecimientos contactados descubrieron que su perfil de Instagram tenía el 80% de seguidores falsos y comprados.

Tal y como señaló el diario 'Última Hora', el falso influencer habría estafado a 700 locales en su trayectoria y habría obtenido de forma irregular un montante de 70.000 euros, dinero que no fue declarado a la Agencia Tributaria.