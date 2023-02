Cuando Jordi Cruz aparece en programas de televisión, hay ciertos temas que siempre salen a la luz. Su trabajo como presentador en MasterChef, anécdotas de su trabajo en los fogones o su opinión sobre la alta cocina son algunas de las cuestiones de las que el chef catalán ha hablado en Planeta Calleja. Jordi ha acompañado a Jesús Calleja en una ruta por Grecia, donde han podido disfrutar de los paisajes y la cultura del país, pero también hablar sobre la especialidad del invitado: la cocina.

Por supuesto, el presentador también ha querido preguntarle a Cruz sobre su restaurante, uno de los más exitosos del país. Con tres estrellas Michelin, ABaC atrae la atención de clientes de todo el mundo, que acuden a Barcelona para probar las elaboraciones de Jordi. También celebrities y clientes millonarios han pasado por las mesas de ABaC, pero, de algunos, Cruz no guarda un buen recuerdo. "Hay gente que tiene guita y están un poco hartos de todo y lo valoran menos", cuenta el chef durante el programa.

Ante la petición de que contara una anécdota sobre su restaurante, Jordi Cruz ha recordado una de las malas, una visita que le dejó con mal sabor de boca. Para ello se trasladó al día en el que Bill Gates, el magnate empresarial fundador de Microsoft, pidió que cerraran el restaurante ABaC solo para él y su equipo: "Hace un tiempecito vino Bill Gates al restaurante con sus 25 escoltas y lo cerró", recuerda Cruz.

El multimillonario Bill Gates, durante una conferencia celebrada el pasado junio de 2022 en Nueva York. Getty

Un pedido algo surrealista

Para preservar al máximo su privacidad, el empresario pidió tener, por un día, la exclusividad de este famoso restaurante. Jordi y su equipo aceptaron y se entregaron en ofrecer el mejor servicio a Gates, tratando de crear una buena experiencia en ABaC: "Le teníamos preparado lo más grande para comer", asegura Cruz. Uno se podría imaginar deliciosos platos como el pan chino de queso con trufa y papel de pieles de cebolla asada, o la gamba roja curada con texturas de picada, jugo de avellanas guisadas y pan de romesco a la brasa; platos que forman parte del menú degustación del restaurante, por un precio de 295 euros.

Sin embargo, Bill Gates no pareció prestar atención a la carta y decidió no probar ni uno solo de los platos elaborados en el restaurante: "¿Y sabes lo que hizo? Se pidió un refresco de cola light".

Esto no agradó al chef catalán, pues no comprendió que alguien decidiera cerrar "un sitio bonito" como es el ABaC para tomarse un simple refresco. No obstante, los esfuerzos del equipo del chef no fueron en vano, pues, como recuerda Jordi, el grupo que acompañó a Bill Gates al restaurante comió todo lo que no probó él: "El equipo se puso las botas".

