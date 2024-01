La curiosa pastelería de Madrid que te 'obliga' a no compartir ni un dulce

Que levante la mano quien no haya dicho alguna vez eso de '¿quién comparte postre conmigo?' cuando está comiendo o cenando en grupo en un restaurante. Un buen surtido de mini tallas de postres exquisitos al centro, al que meter la cucharita para compartir es todo un placer, cada vez más practicado en España.

Pues bien, a este ritual tan típico le ha salido un competidor, que precisamente nos invita a todo lo contrario: a disfrutar de exquisitas tartas de queso en formato individual, para no compartir.

El local, ideado al más puro estilo de una galería de arte, (con colección permanente incluida) se llama Antojo's Gallery y está ubicado en la madrileña calle de Santa Engracia, 109. ¿Lo más curioso? Que presume y pregona a los cuatro vientos su nuevo 'concepto egoísta' para disfrutar del momento dulce.

Entre la pastelería y el arte

A pesar de que Antojo's Gallery cuenta con una colección permanente de auténticas obras de arte dulces para el deleite de los paladares más exquisitos, nace de un concepto efímero. Sus piezas, de tamaño individual, tienen (irremediablemente) vocación de desaparecer en segundos.

Los dulces de este obrador madrileño son obras de arte en miniatura. A.G.

Pero muchos se preguntarán de dónde nace esta concepción tan alejada de la tendencia actual de compartir casi todo en la mesa. Para entenderlo, el CEO de la pastelería madrileña, Juan López-Guerrero, no cuenta que "Antojo's Gallery nace de la fusión entre el universo de la pastelería y el arte, una convergencia que ha marcado mi vida desde la infancia".

"Yo me he criado en la dualidad de estos dos mundos, muy influenciado por mi madre, que es artista. Gracias a ella, he cultivado una sensibilidad hacia el valor de las obras. Esta conjunción, con mi apasionado interés por la cocina, ha dado origen a este proyecto del que me siento muy orgulloso".

Estética minimalista y minitallas

La experiencia desde que se traspasa el umbral de la puerta de esta tienda tan original, se asemeja a una visita a una galería de arte. "El protagonismo lo tienen nuestras tartas, a las que consideramos auténticas musas".

En las cajas de producto se incluye un certificado de calidad. A.G.

La importancia de los dulces que se venden en el obrador "queda reflejada en la estética minimalista que permite que la atención de los clientes se centre plenamente en el producto, proporcionándoles así una experiencia completa. Al adquirir una de nuestras tartas, los clientes reciben un certificado de autenticidad, similar a lo que se obtendría al adquirir una obra de arte".

Los 4 productos estrella de Antojo's Gallery

Animando a la clientela a comprarse las mini tartas favoritas y a no compartirlas con nadie, la pastelería cuenta con una 'exposición permanente' de productos premium denominada Musitas. En esta colección se encuentran sus cuatro obras principales: tarta de queso suave, tarta de pistacho ibérico, de galleta Lotus y Oreos.

La tarta de queso suave con lotus es uno de sus best seller. A.G.

El primero de sus top ventas es la tarta de queso emblemática, en formato individual. Este dulce está formado por una fina capa tostada en su exterior, que esconde un interior de queso suave con extra de cremosidad. Además, incluye un toque de Mascarpone que otorga a la crema un aroma y sabor irresistibles. La tarta de queso está montada sobre una crujiente base de galleta de mantequilla.

Minitallas de tarta de queso con pistacho ibérico. A.G.

El segundo postre que inspira la colección permanente de Antojo's Gallery es su Pistacho Ibérico. Crema de queso suave y pistacho ibérico tostado, sobre una base de galleta de mantequilla con topping de pistacho triturado.

El tercer pilar es la tarta de Galleta Lotus: interior cremoso de queso suave y galleta caramelizada, sobre base de masa sablée y crujiente topping de Lotus. "Hemos conseguido que este bocado delicioso no sea demasiado dulce, y deja en la boca un regusto tan adictivo que hará que te arrepientas de no haber pedido alguna caja más".

Elaboración de las Musitas del obrador Antojo's Gallery. A.G.

Para finalizar, su cuarta joya dulce individual es Galleta Oreo, "untuosa pieza que despierta en quien la prueba sentimientos de puro egoísmo". Eso sí, aunque el alma de esta pastelería es la individualidad, el puro y propio placer personal, tiene también la posibilidad de que se adquieran las piezas en tamaño mediano y grande. Aunque apenas tienen éxito estos formatos.

El secreto de su éxito

El disruptivo obrador del que hablamos en esta ocasión es el sueño de Juan López-Guerrero hecho realidad. "Hemos creado el lugar perfecto en el que el cliente siente que, al comprar uno de sus productos, está adquiriendo un objeto de colección elaborado con los ingredientes más selectos, esculpido por maestros pasteleros".

En la 'pastelería egoísta' de Madrid se utilizan ingredientes de primera calidad. A.G.

"En Antojo's Gallery, la excelencia comienza con la elección cuidadosa de ingredientes de la más alta calidad", explica el fundador. Además, sus productos utilizan nata fresca de proveedores locales de la sierra de Madrid, que enriquecen sus cremas.

El packaging de las tartas individuales es un lujo. A.G.

La base de las tartas mini está elaborada artesanalmente a base de harina, huevos (frescos camperos de Pazo de Vilane, Galicia), y la mejor mantequilla francesa. "La combinación de estos ingredientes culmina en la elaboración de las distintas tartas de queso, utilizando un queso crema pasteurizado de máxima calidad procedente de Lugo. La cremosidad de cada bocado, así, está garantizada".

Para finalizar, el packaging (desde la caja de piezas individuales hasta la bolsa) ha sido diseñado al detalle para elevar la experiencia de Antojo's Gallery al lujo absoluto. Cada Musita se puede disfrutar individualmente, en cajas de 4 o en cajas de 8 unidades.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.