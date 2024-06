Ni Barcelona ni Tarragona: la ciudad de Cataluña donde mejor se come, según The Sun

El periódico británico 'The Sun' sabe cuál es la mejor ciudad de Cataluña en la que disfrutar de la comida. La gastronomía es una de las señas de identidad de España. En cada rincón del país se puede conocer un producto típico o esas recetas de toda la vida que van pasando de generación en generación. A la península y las islas llegan, todos los veranos, cientos de turistas de diferentes nacionalidades que buscan los lugares más emblemáticos en los que poder probar los platos más representativos de nuestra cultura.

Cada una de las comunidades autónomas tiene un plato característico. Cataluña es una parada obligatoria para degustar sus recetas estrellas. El clásico pan amb tomaquet (pan con tomate), bikinis, coca, escalivada, butifarra con mongetes, calçots con salsa romesco, cargols a la llauna o crema catalana, son solo algunos de sus grandes atractivos.

Quizás la variedad de sus platos ha hecho que el medio británico 'The Sun' haya dedicado unas palabras a una ciudad de Cataluña. En este sentido, ha querido destacar que Girona es una de las zonas que se deben visitar para comer muy bien.

El Celler de Can Roca, uno de los grandes atractivos de Girona para 'The Sun'

Para el periódico británico, Girona no tiene nada que envidiarle a Barcelona. "Es fácil ver por qué muchos viajeros evitan Barcelona en favor de su hermano pequeño catalán", dice el periodista de 'The Sun', Marcos Leach. Uno de los aspectos que más destaca es la gastronomía de esta ciudad. Y más concretamente, hace mención a El Celler de Can Roca.

El restaurante de los hermanos Roca, fundado en 1986 y especializado en la cocina tradicional catalana, cuenta con tres Estrella Michelin y ha sido nombrado hasta en dos ocasiones como 'Mejor restaurante del mundo', según The World's 50 Best Restaurants. Sin embargo, el periodista lamenta no haber podido probar sus platos porque, recuerda, que hay una lista de espera de 12 meses para poder ir a comer o cenar al local.

Hay que recordar que Girona cuenta actualmente con más de 30 restaurantes que están en la Guía Michelin. El Celler de Can Roca no es el único que posee alguna estrella. De hecho, Bo.TiC tiene dos estrellas, L' Aliança d' Anglès (1), Els Tinars (1) y Massana (1).

Uno de los dulces que sí ha podido degustar han sido los Xuixos. Este postre son bollos fritos que van rellenos de crema catalana y se termina con un poco de azúcar espolvoreada encima. "Nuestro primer amor, nuestro primer beso, nuestra primera casa, lo que sea. Así es como siempre recordaré mi primer Xuixo", explica el periodista de 'The Sun'.

