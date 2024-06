Muere a los 45 años James Kent, el chef del restaurante dos Estrella Michelin Saga

James Kent, el chef del biestrellado restaurante Saga, en Nueva York, murió el pasado sábado a los 45 años tal y como comunicaron a través de la cuenta de Instagram del propio restaurante.

"Estamos destrozados al tener que anunciar que James Kent ha fallecido repentinamente hoy", publicaba el restaurante neoyorkino a través de esta red social acompañada de una fotografía del chef donde aseguraban que deja a su esposa Kelly y a sis dos hijos pequeños Gavin y Avery.

Aunque el restaurante no confirmó la causa de la muerte, según ha recogido The New York Times, el chef que apuntaba a convertirse en una de las grandes figuras de la hostelería de Manhattan ha fallecido a causa de un ataque cardíaco el pasado sábado cuando se encontraba en Brooklyn.

Cocinero de profesión desde los 14

Aunque el biestrellado Saga le ha catapultado a la fama mundial, lo cierto es que este chef norteamericano desarrolló su pasión por la cocina desde los 14 años, mundillo en el que empezó de la mano del chef David Bouley.

A una edad muy temprana también trabajó en otros populares restaurantes de Nueva York como Babbo, Jean-Georges, Eleven Madison Park y NoMad.

En 2019 el chef abrió Crown Shy, su propio restaurante, y en 2021 el chef compró cuatro pisos más del edificio para convertirlos en sus segundo restaurante: Saga.

Desde su apertura Saga ha conseguido dos Estrellas Michelin y se ha convertido en el bar de cócteles Overstory, coronándose como uno de los grandes templos de la alta cocina en la gran manzana.

Amigos y compañeros del sector han mostrado sus condolencias a través de las redes sociales mostrando el vacío que deja en la gastronomía neoyorkina la muerte de este joven chef.

