Los 35 restaurantes de la Ruta del Cocido Madrileño: precios desde 12 € en Madrid, Toledo y Segovia

La duodécima edición de la Ruta del Cocido Madrileño arranca el martes 15 de febrero. Los amantes de este plato tan castizo tendrán la oportunidad de degustar las mejores recetas de este manjar elaborado a base de legumbres, verduras y carnes en 35 restaurantes repartidos por la Comunidad de Madrid y las provincias de Segovia y Toledo.

El evento, organizado por Qué Rico España, es uno de los referentes en materia gastronómica de nuestro país. En la primera edición contó con la participación de más de 4.000 personas, mientras que en 2021 se superaron los 75.000 clientes. Se espera marcar una cifra récord en 2022 al mismo tiempo que se ensalza la calidad de la gastronomía madrileña a través de su plato más emblemático.

Cartel de presentación de la Ruta del Cocido Madrileño. Ruta del Cocido Madrileño.

Votación y novedades de la ruta

Este año, la Ruta del Cocido Madrileño llega con novedades. En primer lugar, el exseleccionador español de fútbol, Vicente del Bosque, es su embajador. Una figura mediática que es conocido fan del cocido madrileño. “Cuando aterricé en la capital para jugar con el Real Madrid, yo -que por entonces no tenía los conocimientos que tienen los chavales de ahora- el cocido madrileño que comía aquí era muy similar al que cocinaba mi madre (sin llegar a su nivel, por supuesto). Yo era muy joven y no había salido de Salamanca... por lo que este plato me recordaba a mi casa. Doy las gracias por darme la oportunidad de representar a la Ruta del Cocido", explica.

En segundo lugar, los clientes podrán elegir cuáles son sus restaurantes favoritos en la web "rutadelcocidomadrileño.com". Hay seis categorías diferentes de premios: 1. Premio al Mejor Cocido; 2. Premio a los Mejores Garbanzos; 3. Premio al Mejor Caldo; 4. Premio a la Mejor Carne; 5. Premio al Cocido Más Tradicional; 6. Premio al Mejor Servicio de Sala. Además, cada restaurante dispondrá de cartelería con un código QR para que los clientes puedan dirigirse a la web fácilmente para votar.

El cocido madrileño en el restaurante Pristino, uno de los participantes de la ruta. Ruta del Cocido Madrileño.

Solo podrán votar aquellas personas que hayan probado el cocido en alguno de los restaurantes participantes. Para acreditarlo deberán guardar el ticket y adjuntar una foto en la web. Los participantes optarán a ganar uno de los 100 cocidos sorteados durante la ruta, además de otros premios como su propio peso en vino de las moradas de San Martín D. O. Vinos de Madrid, más su peso en aceite de oliva de Madrid y su peso en garbanzos de Godín (Aganzo).

En cuanto a los restaurantes, tenemos al Café de la Ópera (C/ Arrieta, 6. Madrid • Tel.: 915 426 382) que ofrece un cocido madrileño cantado. Los sábados y domingos se puede degustar este plato tan castizo amenizado por los cantantes líricos del restaurante, quienes -ataviados con trajes de zarzuela española- interpretarán para los asistentes lo mejor de la Zarzuela y la Ópera, acompañados del piano que disponen en su salón principal.

Otro de los grandes iconos gastronómicos que estará en esta 12ª Ruta del Cocido Madrileño es el histórico restaurante centenario Lhardy (Carrera de San Jerónimo, 8. Madrid • Tel.: 915 213 385), un escenario donde la historia, la cultura, el arte y la gastronomía se funden al unísono y cobran un protagonismo indiscutible, ya que es considerado como uno de los primeros y más antiguos restaurantes de Madrid. Quién les iba a decir que un local que abrió como pastelería en 1839 es considerado actualmente como uno de los grandes santuarios de la gastronomía española, en donde su afamado plato adquiere la etiqueta de Sr. Cocido.

El cocido en el restaurante El Madrileño. Ruta del Cocido Madrileño.

Los 35 restaurantes de la Ruta del Cocido Madrileño

Madrid Capital

Malacatín. Calle de La Ruda, 5 • Tel.: 913 655 241.

Los Arcos de Ponzano. Calle de Ponzano, 16 • Tel.: 914 411 275.

Pancipelao. Calle Sierra de Alquife, 26 • Tel.: 914 777 920.

El Nuevo Horno de Santa Teresa. C/ Santa Teresa, 8 • Tel.: 913 080 590.

El Mordisco. Av. del Monasterio de Silos, 20 • Tel.: 912 243 487.

El Café de la Ópera. Calle de Arrieta, 6 • Tel.: 915 426 382.

La Gran Tasca desde 1942. Calle de Santa Engracia, 161 • Tel.: 915 344 634.

Villagodio. Calle del Sur, 3 • Tel.: 659 901 262.

El Reloj de Harry y Sally. Calle del Reloj, 16 • Tel.: 913 483 759.

Posada del León de Oro. Calle de la Cava Baja, 12 • Tel.: 911 191 494.

La Bola. Calle de la Bola, 5 • Tel.: 915 476 930.

Casa Carola. Calle de Padilla, 54 • Tel.: 914 019 408.

GastroVía61. Hotel Mayorazgo. Calle Flor Baja, 3 • Tel.: 915 472 600.

La Rotonda. Hotel The Westin Palace. Plaza de las Cortes, 7 • Tel.: 913 607 667.

Los Galayos. Calle de Botoneras, 5 • Tel.: 913 663 028.

Puerta Bisagra. Calle de Sierra Toledana, 36 • Tel.: 914 370 808.

Taberna La Daniela. Calle de Cuchilleros, 9 • Tel.: 913 662 018.

Trastoque de Harvard. Calle Archiduque Alberto, 9 • Tel.: 913 832 995.

El Botánico. Calle de Ruiz de Alarcón, 27 • Tel.: 914 202 342.

La Rayúa. Calle de la Luna, 3 • Tel.: 915 224 801.

Taberna Domínguez. Paseo de Las Delicias, 7 • Tel.: 910 138 472.

Lhardy. Carrera de San Jerónimo, 8 • Tel.: 915 213 385.

El Jardín de Baco. Calle Castrillo de Aza, 7 • Tel.: 913 310 052.

Casa Maravillas. Calle de Jorge Juan, 54 • Tel.: 915 777 477.

Pristino. Paseo de Eduardo Dato, 8. • Tel.: 917 373 640.

Zona Norte

Asador El Toril. Plaza de la Comunidad de Madrid, Valdeolmos-Alalpardo • Tel.: 916 202 033.

Zona Este y Sureste

Taberna de San Isidro. Calle Sebastián de la Plaza, 2. Alcalá de Henares • Tel.: 918 826 034.

Parador de Turismo de Chinchón. Los Huertos, 1. Chinchón • Tel.: 918 940 836.

Zona Noroeste

El Madrileño. Calle del Dr. Palanca, 3. Guadarrama • Tel.: 918 541 308.

La Chimenea. Calle de la Sierra, 20. Guadarrama • Tel.: 918 542 936.

Catering Cuisine. Calle Entrevías 7. Collado Villalba • Tel.: 607 542 882.

Kandrak. Calle Peñalara, 1. Collado Villalba • Tel.: 910 263 679.

Taberna La Cita. Calle de La Huerta 26. Moralzarzal • Tel.: 918 577 660.