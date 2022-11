Estas son las flores comestibles que utiliza Jordi Cruz en su restaurante ABaC

En alta cocina, los ingredientes son muchos, variados y, en ocasiones, algo extraños. Las flores comestibles son uno de esos ingredientes que sorprenden al comensal, por su estética y también por su sabor. Las flores, pétalos y ramas aparecen en algunas de las recetas de restaurantes con estrella Michelin, como es el caso de ABaC, el restaurante de Jordi Cruz en Barcelona.

El chef catalán cultiva sus propias flores en un huerto ubicado en el propio restaurante. En el programa Va de Verd, de RTVE, Jordi cuenta cómo usa estos ingredientes, a los que da una utilidad más allá de lo estético. "Yo en la cocina no hago nada para que sea solo bonito, quiero que esté bueno y que sea una combinación que aporte cosas. Si además son bonitas, mucho mejor", comenta el cocinero.

De todas las flores que Jordi utiliza en la cocina de su restaurante, la begonia es una de sus preferidas. Se trata de una flor muy estética, con colores que van desde el blanco, el rosa y hasta el rojo, pero que también aporta mucho sabor y una textura crujiente. "Tiene la misma capacidad de ácido que la manzana verde", comenta el chef. "Si quiero un sabor muy ácido, puedo trabajar con manzana verde, con vinagre o con flor de begonia. Es una herramienta más en la cocina", señala Jordi.

De hecho, los pétalos de esta flor forman parte de uno de los platos del menú degustación de ABaC, concretamente de uno de los postres. Se trata del "Globo de cerezas y piruletas con begonias y haba tonka", un cierre que mezcla los sabores dulces, gracias a una ganache de chocolate, y los ácidos, que proceden de esta bella flor.

Flor de begonia Getty Images/iStockphoto

La flor de la begonia no solo es la favorita del chef por su sabor. Es una planta que crece rápidamente, se puede encontrar durante todo el año y es de lo más resistente, por lo que es la opción ideal si queremos iniciarnos en el mundo de las flores comestibles.

¿Son todas comestibles?

No cualquier flor se puede incluir en nuestra alimentación. Sin embargo, aunque existen flores tóxicas, la gran mayoría de ellas son comestibles. No solo eso, sino que además es un alimento con gran aporte nutricional. Las flores comestibles aportan sustancias como vitaminas A, C, riboflavina, niacina, minerales como calcio, fósforo, hierro y potasio, beneficiando la salud de quien las consume. Además, en la mayoría de casos, tienen muy pocas calorías, ya que están compuestas en un 80% por agua.

Lo que sí debemos tener en cuenta a la hora de consumir flores es que deben ser de cultivo orgánico o criadas por nosotros mismos, evitando los pesticidas y los químicos. Aquellas flores que compramos en una floristería o un vivero solo se pueden consumir si están clasificadas como cultivo alimentario.

Cómo se cocinan las flores comestibles

Otros platos de la carta del restaurante ABaC han llevado también algunos pétalos. En muchas ocasiones han sido postres, como en el "crujiente de galletas con yogur", rematado con una mezcla de diferentes flores silvestres. Pero Jordi asegura que las flores también encajan en platos salados.

Crujiente de galletas con yogur ABaC

Todo depende, en gran medida, de cómo se cocinen. La forma de comerlas preferida por el chef son frescas. Algunas sacan su sabor al máximo cuando se confitan o cristalizan, como es el caso de los pensamientos o las violetas. La rosa, al ser una flor muy amarga, se suele usar para hacer esencias. En la lista de plantas y flores hierbas no se nos pueden olvidar las hierbas mediterráneas, que sacan su máximo potencial cuando se cocinan. Es el caso del romero o el tomillo, que desprenden su aroma cuando se les aplica temperatura.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.