El mejor restaurante de verduras del mundo: menú por 240€ y productos recogidos en el bosque

El año pasado, por segunda vez consecutiva, el restaurante La Distillerie, en Luxemburgo, fue declarado el mejor restaurante de vegetales del mundo. Los encargados de entregar este premio fueron los jueces de la asociación We’re Smart® World, organización de referencia mundial de la cocina basada en frutas y verduras. Pero no podemos hablar de La Distillerie sin hablar de René Mathieu, el chef detrás de los platos vegetarianos más sorprendentes del planeta.

Las técnicas del cocinero estrella de La Distillerie son muy llamativas. Cada mañana, antes de abrir las puertas de su restaurante, René Mathieu va al bosque que rodea la ciudad y recolecta los ingredientes que usará en sus composiciones. Alrededor del 80% de los productos que utiliza los extrae él mismo durante sus paseos matutinos. El chef recoge y utiliza hierbas que a cualquier otro podrían pasar desapercibidas, como, por ejemplo, el geranio. Escoge estas plantas guiándose por su aroma, para incluir sus hojas en ensaladas o sus semillas en alguna de sus salsas.

La naturaleza está presente en todos los pasos del proceso de elaboración. En sus paseos en el bosque, René también recoge los trozos de corteza de árbol que están a punto de caer. Más adelante, las quemará y cocinará con ellas algunos ingredientes como la zanahoria, de forma que esta adquiera un sabor ahumado.

Con todos estos ingredientes, René Mathieu elabora un menú degustación de 16 platos. Junto con el maridaje, una comida en La Distillerie tiene un precio de unos 240 euros. El propio chef acude a las mesas personalmente para construir el plato y, además, dar una explicación a los comensales.

"Las plantas son únicas"

En este restaurante no se cocina con carne ni pescado. La justificación de René para esta decisión es que, para él, la carne solo puede saber a carne y el pescado, solo a pescado. “Las plantas son más únicas, todas tienen algo especial”, decía el chef en una entrevista para DW Food. “Esto no pasa con la carne. Si no añades especias a la carne, se queda insípida”, indicó.

El valor más importante detrás de la cocina de Mathieu es el respeto. “Por la naturaleza, por la gente, por los animales… Respeto por todo. Nada más importa”, comentaba en la entrevista.

Un entorno de ensueño

Castillo de Burglinster chateaubourglinster.lu

El restaurante se encuentra en Bourglinster, una pequeña ciudad en la comuna de Junglinster, en el centro de Luxemburgo, a solo 20 minutos de la capital. Concretamente, este local se encuentra tras las puertas del Chateau de Bourglinster, un castillo del siglo XI que ha sido transformado en hotel, restaurante y espacio de eventos.

Rodeado de una pequeña ciudad con escasa población, el castillo se eleva sobre kilómetros de bosque y naturaleza de todo tipo, creando un ambiente romántico y muy especial.