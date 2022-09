La mejor paella valenciana del mundo se hace en México

La mejor paella valenciana del mundo no se hace en España, sino en México. El restaurante de catering Crocus Servicios Gastronómicos de Guadalupe (Zacatecas, México) ha sido el ganador este domingo del primer premio en la 61 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca (Valencia), al que se han presentado 42 profesionales de doce países.

El segundo restaurante seleccionado por la elaboración de "la mejor paella del mundo" ha sido el valenciano Mesón El Molino, mientras que el alemán Bornheimer Ratskeller de Fráncfort ha quedado en tercer lugar.

"Vamos a promocionar la paella con su receta clásica"

Los chefs de este negocio mexicano son Rogelio Castañón (30 años) y Algons Ovalle (32 años). Ambos se mostraron emocionados y exultantes tras el premio recibido: "En México no es muy conocida, pero ahora vamos a promocionar la paella y con su receta clásica, nada de inventos", indicaron en declaraciones recogidas por el medio Vanguardia.

Los mexicanos se alzaron con el galardón tras superar a 42 profesionales de 12 países diferentes, embolsándose un premio monetario de 2.500 euros.

Todo un hito si se tiene en cuenta que es la primera vez que viajan a Valencia, un desplazamiento que pudo realizarse gracias a la ayuda del Estado de Querétaro.

Eso sí, antes de su viaje a España, los chefs se prepararon para el concurso cocinando una paella valenciana en el Festival de la Paella Freixenet México el 24 de agosto de 2022.

Todos los representantes del concurso de Sueca

Como representantes de la Comunitat Valenciana han participado los restaurantes: Mornell (El Palmar, Valencia), Vernetta Restaurante (Valencia), Casa Macario (Tavernes de Valldigna, Valencia), Mesón El Molino (Valencia), Venta San Jordi (Alcoy, Alicante), Chef Amadeo (Playa de Gandia, Valencia), Setaygues (Siete Aguas, Valencia), Valhalla (Algemesí, Valencia), El Mosaic (Meliana, Valencia), Goya Gallery Restaurant (Valencia), Ca Tomás (Alzira, Valencia), Casa Granero (Serra, Valencia), Al Grano (La Cañada, Paterna, Valencia) y Enboga-Bar (Valencia).

Procedentes de otras autonomías han participado los restaurantes La Ula (Hotel Santa Eulalia, de Puertollano, Ciudad Real), El Muelle del Barrio Pesquero (Santander, Cantabria), Restaurante Atlántico 57 (A Coruña), La Grifería Gastrobar (Puerto de la Cruz, Tenerife), Mesón El Copo (Palmones, Los Barrios, Cádiz), En Blanko Taberna (Pinto, Madrid), Catedral Hotel Palacio de La Marquesa (Teruel), La Basílica (Candelaria, Tenerife), Tasca y Arroces “El Puente” (Palma de Mallorca), Restautant l'Arròs (Deltebre, Delta del Ebro), Makkila (Madrid), Fandango (Es Pujol, Formentera) y Gusto Sevilla (Sevilla).

Por lo que respecta a la participación internacional, ha contado con Tasty Paella (Texas, EEUU), La Solórzano (Puerto Rico), Bornheimer Ratskeller (Frankfurt Am Main, Alemania), Toro Bar (Zürich, Suiza), Casa Paella LTD (Diamond Harbour, Canterbury, Nueva Zelanda), Tapas Revolution Restaurants (Inglaterra), Aupa (Osaka, Japón), Restaurante Little Spain (Yeonheedong, Seúl, Corea), Crocus Servicios Gastronómicos (Guadalupe, Zacatecas, México), Simply Spanish (South Melbourne, Australia), Curie's Catering Group (Bell Gardens, California, EEUU) y Paella & Gourmet, (Le Touquet Paris plage, Francia).

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.