El restaurante italiano atípico donde no se come pizza pero sí platos para compartir con ingredientes de pequeños productores

Dicen que su cocina que tiene "la creatividad por bandera y la innovación como credo", y es que Manifesto 13, este restaurante de cocina italiana ubicado en el número 12 de la calle Hartzenbusch de Madrid es uno de esos locales de los que todo el mudo habla a los que acudes por curiosidad y vuelves por gusto.

Detrás de este local que busca explorar un camino propio en el mundo de la gastronomía se encuentran los hermanos Nicholas y Mark Duncan, y en su cocina a la vista que se puede observar desde la planta principal del restaurante trabaja el chef Jaime Morera, el encargado de liderar la oferta gastronómica de Manifesto 13.

Interior de Manifesto 13. @AlexDelaRoots

Inspirado en las bottegas italianas y con un estilo de interiorismo neoyorkino, este italiano tiene una manera de entender la gastronomía de su país de origen mucho más purista donde por supuesto elaboran su pasta casera en el mismo local -porque no puede haber un italiano sin pasta-, aunque no han incluido la archiconocida pizza en su carta obligando al comensal a no ir a lo fácil y arriesgar un poquito más probando sus deliciosos platos para compartir elaborados con producto de primera calidad.

Una carta para compartir

Sobre la propuesta gastronómica de este restaurante, aseguran que su carta se encuentra en constante evolución, "fiel al producto de temporada, diseñada para sorprender al comensal en cada visita, donde la calidad y los pequeños productores tienen especial protagonismo".

En Manifesto 13 han ido a tiro fijo creando una carta comedida pero con mucha personalidad donde podemos encontrar unos cuantos aperitivos, unos cuantos entrantes y una selección de principales. Además de los postres, faltaría más.

Tosta con anchoas de Santoña, mantequilla artesanal de oveja y salsa verde. Carolina G. Nombela

Entre esos pequeños bocados que podemos ir degustando para abrir boca, encontramos la tosta con anchoas de Santoña, mantequilla artesanal de oveja y salsa verde, la vieira con leche de tigre de parmigiano y albahacas o pan con ragú de longaniza y pecorino, entre otras opciones.

En cuanto a los entrantes, se trata de platos a medio camino entre los aperitivos y el plato principal con un contenido mucho más ligero donde no faltan vegetales. Algunos de los entrantes que podemos encontrar son los tomates de temporada con parmigiano rallado, albahaca y aove, setas silvestres, coliflor caramelizada, huevo de corral y pimentón de la vera o la lengua tonnata.

Tomates de temporada con parmigiano rallado, albahaca y aove. Carolina G. Nombela

Si pasamos por los principales, podemos disfrutar de platos como la aguja de cerdo ecológico alla milanese, con salsa pizzaiola y ensalada de temporada, la pluma ibérica, salsa de whiskey Connemara, trufa negra, alcachofas y Fiore sardo, o platos de pasta fresca que elaboran en su propio obrador que se encuentra en la parte de abajo del restaurante como los plin de queso Terra, trufa negra, grifola, aceitunas taggiasche y tomillo, los agnolotti de piña y parmigiano, mantequilla artesanal y salvia frita o los Tagliolini aglio, olio e peperoncino, crema de apio, chirlas y bottarga.

Plin de queso Terra, trufa negra, grifola, aceitunas taggiasche y tomillo. Carolina G. Nombela

Vinos de pequeños productores y cócteles de autor

Manifesto 13 tiene una carta líquida para disfrutar con todos los sentidos donde encontramos alrededor de 65 referencias que van cambiando de manera.

La oferta de vinos se basa especialmente en referencias de pequeños productores, mayoritariamente naturales y biodinámicos con los que maridar los platos de su carta elaborada por el chef Jaime Morera.

En cuanto a la coctelería, aseguran que su oferta es "neo-tradicional y rupturista". Podemos decantarnos por cócteles como el Negroni Bachiche, una reinterpretación del clásico Negroni, con Sarcay quebranta, y Amaretto, equilibrado con Campari y Lillet Rouge; el Básilico Spritz, refrescante y ligero, elaborado con 1615 quebrante, lima, albahaca y cava Bebito; o el Socorreto, una exquisita combinación de sabores intensos, con Grappa Poli merlot, Borghetti, Luxardo y Espresso.

