Dónde comer de lujo por menos de 30 euros en el barrio de La Latina

En el barrio de La Latina encontrarás auténticas joyas de la gastronomía en España. Un ejemplo es Casa Lucio, conocido por sus huevos estrellados. Este templo culinario ha sido visitado por grandes figuras de todos los ámbitos de nuestro país.

Además, La Latina posee varias alternativas para comer bien, incluso a un precio asequible sin tener que gastar en exceso, concretamente, 30 euros. A las pruebas nos remitimos con el siguiente listado de establecimientos que sirven al comensal una comida decente, bonita y apta para toda clase de bolsillos.

Pez Tortilla

Su nombre resuena en cualquier esquina de Madrid, y la sede del barrio de La Latina es la más famosa. Es el lugar preferido por muchos turistas que van a la zona, ya que la tortilla de patatas (su seña de identidad) está deliciosa. Con solo pedir un pincho de este plato acompañado de un entrante como croquetas o ensaladilla rusa, sales sin hambre. ¿Un dato extra? Puedes pedir la tortilla a domicilio.

La Mulata Latina

Para los amantes de las hamburguesas, los usuarios de la aplicación 'The Fork' recomiendan este local con un precio medio de 12€. Tienen más platos como perritos calientes XXL, tostas y gambones a la plancha.

Restaurante Tatemado

La gastronomía mexicana también está presente en La Latina con establecimientos como Tatemado. Según la aplicación 'The Fork', el precio medio es de 15€, y sus platos se convierten en un billete de ida y vuelta hacia el país latinoamericano. Desde margaritas hasta tacos, el sabor de México se aprecia en cada una de sus esquinas.

Pizzeria Rifugio

No hay ningún barrio en Madrid que no tenga una pizzería, y La Latina no iba a ser una excepción. Pizzeria Rifugio, otra recomendación de los usuarios de 'The Fork', tiene gigantescas pizzas de todo tipo, como la clásica margarita o la cuatro quesos. Comer ahí supone un precio de 24 euros como media.

Restaurante El Imparcial

En este restaurante, el precio medio es de 25 euros, y posee una carta variada con platos de todo tipo. De recetas nacionales, como el salmorejo con helado de queso de cabra y crujiente de jamón, a opciones inspiradas en otras culturas, siendo un ejemplo el sashimi de salmón con helado de wasabi.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.