¿Te quedas en Madrid en agosto? Estos son los sitios gastro a los que debes ir

Agosto es el mes favorito de buena parte de la población de España para irse de vacaciones. Muchos de Madrid cogen sus maletas y deciden irse a la playa para descansar, recargar pilas y divertirse en cualquier chiringuito. Sin embargo, hay otros que deben cumplir con su deber y quedarse en la capital en este mes.

Si es este tu caso, queremos que le des la vuelta a la tortilla. En vez de deprimirte, intenta pensar que es la ocasión perfecta para comer en ese restaurante al que siempre has querido ir, pero no has tenido ninguna oportunidad de hacerlo antes.

Pero, además de ese restaurante, te proponemos otros lugares a los que ir en agosto y disfrutar de la capital como si ya fuese pleno septiembre.

Club Financiero Génova

Es una de las terrazas más emblemáticas de la capital, con las mejores vistas de Madrid. Además, este año ha estado en boca de todos por su original 'brunch' nocturno. Sigue estando disponible de 20:30h a 22:30h y el precio son 45 euros por persona.

MOMÖ

Momö es una de las últimas novedades gastronómicas que encontrarás en el barrio de Chamberí. Lo que te llamará la atención será la decoración, ya que parece como si estuvieras subido en un vagón de metro. Si quieres fichar más sitios para comer kebab, te recomendamos que apuntes este.

Casa Orellana

Para los amantes de la comida castiza y tradicional, vuestra parada obligatoria es Casa Orellana. En él, comerás deliciosas tapas como gildas, mollejas de ternera y alcachofas a la brasa. También recomendamos probar cualquier opción de sus carnes o pescados.

Restaurante Abya

Este restaurante está dando mucho que hablar en la capital. Además de estar en el Palacio de Saldaña, ha diseñado con el chef Aurelio Morales un aperitivo disponible todo el día con un precio de 35 euros, maridado con vermú St. Petroni.

Restaurante Carbón

Por último, nuestra siguiente recomendación es el restaurante Carbón (antes llamado Carbón Negro), especializado en comida a la brasa. Es uno de los locales gastronómicos más populares de la capital gracias a su carne y verduras a la parrilla, y su tarta de queso también es muy conocida.

