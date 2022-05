Estos son los mejores panaderos de la Comunidad de Madrid que forman la Ruta Española del Buen Pan

Seguro que has escuchado en alguna ocasión a tus padres o abuelos decir eso de que el pan ya no es lo que era, o que el pan de ahora parece chicle, y dependiendo de dónde lo compres no les falta razón.

Si bien es verdad que ante la gran oferta de panes que tenemos en supermercados, panaderías, mercados y tiendas de alimentación es muy difícil encontrar el auténtico sabor del pan de verdad, no faltan profesionales de esos que encontrarles con las manos en la masa es de lo mejor que te puede pasar en el día.

Para premiar el buen hacer de estos auténticos maestros del pan, el pasado mes de noviembre Panàtics y Pan de Calidad entregaron las estrellas Dir-Informática los panaderos que forman la Ruta Española del Buen Pan 2021, todo un recorrido de la mano de los mejores profesionales del pan y sus panaderías.

Descubrimos quiénes son los 10 panaderos que forman la Ruta Española del Buen Pan 2021 en la Comunidad de Madrid.

Madrid y buen pan

No hay nada que no podamos encontrar en Madrid. Y por supuesto, el buen pan no se nos iba a resistir. Nada menos que 10 panaderos madrileños y sus establecimientos han sido incluidos en la Ruta Española del Buen Pan 2021, como Alberto Miragoli, de Cientotreinta Grados, que como ellos mismas aseguran, ofrecen "un pan que permita reconocer la tierra donde se ha cultivado el cereal".

En el Obrador San Francisco encontramos a Antonio Ramos Fabregat a los mandos de esta panadería del barrio de La Latina que en 2019 ganó la Miga de Oro.

Por su parte, Arturo Sánchez hace las delicias en Pan de Madre Tierra, un obrador artesano donde elaboran panes con masa madre y larga fermentación.

En El Horno de Babette, miembro-fundador del colectivo La PEPA (pequeños panaderos afines), encontramos a Beatriz Echeverría, premio Panadera de Excelencia en 2018.

Doménico Rosso es el maestro panadero de PanDomè, una tienda ubicada en el mercado de Tirso de Molina donde encontrar el mismo pan que en una auténtica tahona de pueblo.

Pan Delirio, ubicado en la madrileña calle Juan Bravo, es un obrador que reivindica la materia prima, el producto y el buen hacer utilizando masa madre y harinas ecológicas, molidas a la piedra, con Javier Cocheteux a la cabeza.

José Miguel Sánchez es otro de los mejores panaderos de Madrid, haciendo las delicias en Panadería Spelta, un lugar de lo más agradable donde además de comprar pan podemos sentarnos a tomar un café y disfrutar del exquisito olor del lugar.

En Sanchinarro encontramos Marea Bread, una panadería fundada en San Diego, con Miguel Angel Castro Garcia a la cabeza donde trabajan con trigos antiguos, masa madre y harinas eco molidas a piedra.