 Joan Roca, Dani García y otros españoles que acompañan a Dabiz Muñoz en el 'top 100' de los mejores chefs del mundo

La de este martes ha sido una noche brillante para los chefs españoles. Por segundo año consecutivo, el cocinero madrileño Dabiz Muñoz ha alcanzado el puesto número uno en la lista de The Best Chef Awards, lo que le convierte en el mejor chef del mundo en 2022.

El protagonista de la noche, Dabiz Muñoz, ha mostrado su lado más emocional al descubrir que, por segunda edición consecutiva, su trabajo en la cocina le ha situado como el mejor del mundo. "No me siento el mejor cocinero del mundo, pero sí tengo el mejor equipo de todos", aseguraba tras agradecer este premio a todos los que le han acompañado en su carrera. Pero el cocinero de DiverXO no ha sido el único español que ha triunfado en esta lista.

18 profesionales españoles han encontrado un hueco en el 'Top 100' de esta lista, elaborada a partir de las votaciones de 350 cocineros y expertos del sector. Este 'ranking' ha sido desvelado en una gala celebrada en Madrid, en una ubicación de ensueño: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital.

Las votaciones de los mayores expertos en gastronomía del mundo han incluido también a otro español en el 'top 3' de los mejores del mundo. Hablamos de Joan Roca, uno de los chefs de El Cellar de Can Roca, que ha sido galardonado como el tercer mejor chef del mundo. Este premio reconoce la labor gastronómica que, en su restaurante, lleva a cabo junto a sus hermanos, Jordi y Josep, con una cocina que ya ha conseguido tres estrellas Michelín.

Joan Roca en la ceremonia de premios The Best Chef awards en Madrid GTRES

Los españoles en el 'top 10'

Bajando solo unos pocos puestos en este ranking, otros dos nombres españoles destacan sobre el resto. En el numero 5 encontramos el chef Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, en Guipúzcua. El cocinero vasco no solo ha conseguido este reconocimiento: en esta misma ceremonia, Andoni ha recibido el premio The Best Chef Science Award, que reconoce la gran labor de innovación y vanguardia que desarrolla en su restaurante.

Dos puestos más allá, en el puesto número siete de la lista de los mejores chefs del mundo, encontramos nada menos que tres nombres españoles: Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, el trío de cocineros al frente de Disfrutar. Ha sido un gran año para este restaurante barcelonés, que ya alcanzó el logro de convertirse en el mejor restaurante de España.

Todos los nacionales de la lista

Dabiz Muñoz (DiverXO) en el número 1.

Joan Roca, de El Celler de Can Roca, en el número 3.

Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, en el número 5.

Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, de Disfrutar, en el número 7.

Eneko Atxa, de Azurmendi, en el número 18.

Víctor Arguinzoniz, de Etxebarri, en el número 19.

Quique Dacosta, de Restaurante Quique Dacosta, en el número 33.

Diego Guerrero, de DSTAgE, en el número 38.

Javier y Sergio Torres, de Dos Cielos, en el número 41.

Martin Berasategui, en el número 42.

Paco Morales, de El Bar de Paco Morales, en el número 43.

Dani García, en el número 56.

Paco Pérez, de Miramar, en el número 87.

Martina Puigvert y Fina Puigdevall, de Les Cols, en el número 97.



