Estos son los cuatro restaurantes más sostenibles de España, según Guía Repsol

Pocas semanas antes de que Guía Repsol entregue sus mayores galardones en Alicante el próximo 27 de febrero, han querido aprovechar la oportunidad para darle el lugar que se merecen a los restaurantes más sostenibles del país.

La Finca de Susi Díaz en Elche fue el escenario escogido por la guía el pasado lunes 13 de febrero para entregar el Premio Sol Sostenible #AlimentosdEspaña Guía Repsol, galardonando a aquellos restaurantes que, además de en una gastronomía de primera, ponen el foco en la preservación del medio ambiente, la economía circular y la eficiencia energética, desarrollando actuaciones para frenar el cambio climático que marcan un camino a seguir.

"Repsol ha querido visibilizar proyectos en los que destaca la voluntad de desarrollarse siendo responsables con el medio ambiente", aseguraba la directora de Guía Repsol, María Ritter, quien afirmaba que "es impresionante la cantidad de restaurantes que nos piden que les ayudemos a ser más eficientes energéticamente y a fomentar la movilidad eléctrica entre sus clientes, que echa mano de la experiencia de esta compañía porque sabe que tiene un firme compromiso con la sostenibilidad".

El cocinero gallego Javier Olleros de ‘Culler de Pau’ (3 Soles Guía Repsol), Susi Díaz de ‘La finca’ (2 Soles Guía Repsol), Samuel Moreno de ‘Molino de Alcuneza’ (1 Sol Guía Repsol) y Xanty Elías de ‘Finca Alfoliz’ (Recomendado por Guía Repsol) son los nuevos Soles Sostenibles #AlimentosdEspaña 2023.

Culler de Pau, devolviendo algo al entorno

Este restaurante, que es todo un emblema de O Grove -Pontevedra- con Javier Olleros en cocina y Amaranta Rodríguez en sala, se empeña cada día en “devolver algo al entorno”.

Reducir al máximo el desperdicio en cada uno de sus platos, el diálogo constante con productores y biólogos de la zona, y el de uso de subproductos son algunas de sus maneras de convertirse en un restaurante más sostenible.

Molino de Alcuneza, respetando el territorio

Este restaurante de Sigüenza -Guadalajara- capitaneado por los hermanos Blanca y Samuel Moreno basa su sostenibilidad en la defensa de un modelo de producción sostenible, particularmente de cereales locales –como el trigo negrillo– y harinas ecológicas, es parte de su compromiso con el entorno, una zona despoblada como es la Serranía de Guadalajara.

Los hermanos Moreno consideran que con su trabajo ayudan a generar riqueza a través de un modelo respetuoso con el medio ambiente y con la idiosincrasia del territorio.

La Finca, la sostenibilidad como forma de entender la vida

Susi Díaz junto con sus hijos Irene y Chema García tienen claro que la sostenibilidad no es una forma de trabajar, sino una forma de entender la vida.

En este restaurante han logrado reducir el consumo de agua mediante una depuradora propia y la formación de su equipo y obtienen autonomía energética a través de su instalación de placas fotovoltaicas.

Finca Alfoliz, la religión del respeto a la tierra

El restaurante de Xanty Elías en Aljaraque - Huelva-, tiene como premisa que en el huerto se trabaja la permacultura, "una filosofía de cultivo basado en el respeto a la tierra", explica el cocinero onubense.

No aran la tierra para que se oxigene por sí misma, regulan su PH, y combinan cultivos que se complementan entre sí. Finca Alfoliz comparte con el resto de galardonados una misma visión global: “Si somos verdes, pero no somos rentables, no somos sostenibles. Si generamos riqueza, pero nuestro entorno no lo nota, tampoco somos sostenibles”.

