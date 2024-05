El restaurante chino de Madrid en el que comerás rodeado de un gran dragón

Si una cosa está clara, es que en España nos encanta la gastronomía china. Se trata de una cultura tan particular como curiosa para los que tienen un buen paladar, incluso para aquellos que no poseen el tiempo suficiente de viajar fuera de nuestras fronteras. En Madrid, concretamente, cruces la calle que cruces, encontrarás cualquier local con comida procedente del país asiático, como el Bao Li que, además, es el favorito del futbolista Jude Bellingham.

Esta vez, volvemos a la carga para recomendarte otro restaurante donde probar la cocina cantonesa en Madrid. Además de la carta, también te sorprenderá (y con creces) su decoración, pues comerás debajo de un dragón enorme. No, no nos lo estamos inventando. En cuanto entres por la puerta del local, sabrás de lo que estamos hablando.

Le Chinois, el restaurante que te da la bienvenida con un gran dragón

Tal y como puedes leer en su página web "Le Chinois te transporta a las calles de la capital de la dinastía Qing en el s. XVII". Situado en María de Molina, número 6, nada más entrar por la puerta, te dará la bienvenida un gran dragón que rodea todo el local. La decoración posee ciertos toques orientales, y te entrarán ganas de sacar tu móvil para no parar de echar fotos que irán a tu cuenta de Instagram.

El restaurante no tiene más de tres meses de vida, puesto que lo abrieron en marzo de este año. Aun así, su fama ha ido aumentando a pasos agigantados, y no solo por la curiosa decoración que preside la sala, también por la comida que sirven. El plato por excelencia es el pato laqueado, una de las recetas más icónicas de la cocina cantonesa. Estos los puedes pedir con crepes artesanales para elaborar tu propio rollito. Aun así, si no sabes cómo hacerlos, puedes que te enseñen y te ayuden.

También es imprescindible probar los dim sum 100% caseros, la tapa más famosa de la gastronomía cantonesa y que son fáciles de elaborar. A su vez, ofrecen una carta de cócteles, como 'Le Chinois', que contiene polvos de oro. ¿Fan del pescado? No te preocupes, parte de la carta está compuesta por platos con productos sacados del mar como el bogavante al wok, la lubina de Acuanaria estofada o el salteado de coquinas.

Prepárate para este viaje al pasado y abrir tus papilas gustativas, gracias a un espacio donde lo tradicional y lo vanguardista se unen.

