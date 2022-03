Las 7 mejores croquetas de jamón de España

No te pueden no gustar las croquetas. Puedes no ser muy amigos de los fritos, intentar mantener una dieta equilibrada o preferirlas de verduras o de pescado en lugar de carne, pero si te ponen unas croquetas delante solo existen dos opciones: que te las comas o que te quedes con las ganas de hacerlo.

No vamos a preguntar pero seguro que tus favoritas son la receta familiar que ha pasado de generación en generación por tu casa. Pero esas no las podemos meter en un ranking, aunque sí otras que destacan por encima del resto.

Madrid Fusión Alimentos de España 2022 busca la Croqueta Campeona de Campeones entre los galardonados de las siete ediciones que han organizado Madrid Fusión y Joselito.

La 20º edición del congreso gastronómico, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de marzo alberga este concurso en el que los siete ganadores del certamen competirán de nuevo para buscar un galardón que encumbrará a la croqueta Campeona de Campeones.

Restaurante Regueiro (Tox, Asturias)

En 2015 Diego Fernández, el chef del restaurante Regueiro ganó la primera edición de este certamen. Y desde entonces la fama de sus croquetas de jamón no ha parado de crecer.

Restaurante Trivio* (Cuenca)

En la edición de 2016 fue Jesús Segura, de Restaurante Trivio* quien consiguió la primera posición de este Campeonato Internacional Joselito, donde el jamón de la marca es el alma mater de las croquetas.

Restaurante Solana* (Ampuero, Cantabria)

En la edición de 2017, el reconocimiento a la mejor croqueta de jamón se fue para Ampuero, Cantabria. Nacho Solana, del restaurante que lleva su apellido, fue el ejecutor de estas croquetas de jamón que conquistaron al jurado.

Restaurante Santerra (Madrid)

En la edición de 2019, fue el chef Miguel Carretero quien consiguió elaborar la mejor croqueta de jamón de España. Esta croqueta de Santerra elaborada con mucho jamón infusionado en leche y una bechamel a base de mantequilla asturiana fue la gran triunfadora de la V edición de Madrid Fusión.

Restaurante Tobiko (Toledo)

La siguiente edición, la de 2020, se saldó con Javier Ugidos como el campeón del campeonato nacional de croquetas. Estas croquetas elaboradas en Toledo tienen como característica diferenciadora que, en lugar de con pan rallado, se recubren con panko, un ingrediente japonés que consigue un resultado más crujiente.

Restaurante Iván Cerdeño** (Toledo)

El pasado año en Madrid Fusión Iván Cerdeño ya tomaba impulso para lo que le vendría. Con Alberto García Escudero a la cabeza, este restaurante toledano consiguió el premio a la mejor croqueta en Madrid Fusión 2021.

Cañitas Maite (Casas Ibáñez)

Javier Sanz y Juan Sahuquillo, los chefs de Cañitas Maite, además de unos de los triunfadores de la Guía Repsol, también lo son de Madrid Fusión y su concurso de croquetas de jamón.