Un ombligo peludo, un perro descalzo y otras curiosas bebidas de este restaurante mexicano de Madrid

Tacos, nachos con guacamole, enchiladas o tamales son algunos de los platos típicos de la gastronomía mexicana y que pueden degustarse fácilmente sin salir de España. En Madrid hay una gran variedad de restaurantes enfocados a la comida de México, donde se pueden probar todo tipo de platos exquisitos. También es posible disfrutar de otras gastronomías, como china, japonesa, peruana, incluso griega o hindú.

En el corazón de Madrid se encuentra La Tía Juana, un restaurante mexicano con una decoración muy peculiar y unos platos que te dejarán con ganas de más. Si te encanta esta gastronomía, no dudes en visitar este local que te transportará directamente a México. Cuenta con dos locales, uno en Atocha, la forma más fácil de llegar es en metro (Estación del Arte, línea 1) o en tren (C2, C3, C3a, C4, C5, C7, C8 y C10). El otro establecimiento se sitúa en el barrio de Malasaña (Metro de Tribunal, líneas 1 y 10).

Así es La Tia Juana por dentro

El interior del local está repleto de una exuberante decoración con objetos típicos de la cultura mexicana, desde piñatas y sombreros hasta platos colgando de las paredes, siendo el rosa y el azul los colores predominantes del establecimiento. Todos estos objetos proceden directamente de México.

Una gran variedad de platos curiosos

El Mentiroso, El Chochiloco o El Chacaloso, son algunos de los platos que pueden degustarse en el local, con nombres tan curiosos que a más de uno le sacará una sonrisa. Aunque, tal y como se afirma en la página web de La Tía Juana, las joyas de la corona son La Chingona (una hamburguesa con 185 gramos de carne al carbón, lonchas de bacon, placa de 4 quesos doradita y bestial salsa BBQ enchipotlada, un golpe de guacamole, montada sobre dos donuts glaseados. Acompañada con patatas artesanales); El Traidor (fajitas de pollo, cerdo o champi, sobre un guisado de verduras salteadas y horneadas a la mexicana con toques de aceite de trufa. Acompañado de 6 tortillas) o El Viva México Cabrones (piedra volcánica, profundamente mexicana pero ardiente, con salsa molcajeteada y tatemada. En el fondo y a sus alrededores trae un poco de toda la carta de la Tía Juana con 9 tortillas para taquear).

Plato El Viva México Cabrones, La Tia Juana Página web de La Tía Juana

Todo tipo de bebidas mexicanas

Bebida Tinto en Acapulco Página web de La Tía Juana

Al igual que los platos, las bebidas no se iban a quedar atrás, no solo destacan por su sabor, si no por los nombres tan originales que tienen. Perro Descalzo, es una mezcla de tequila y ron con piña y fruta de la pasión y crema de coco. Ombligo Peludo, es una combinación de tequila, licor de melocotón, fresa, exótica y fruta de maracuyá. Viejo Lesbiano, es una refrescante bebida de tequila y seven up con hierbabuena y pepino. Otra bebida con nombre curioso son Los Bigotes de Frida, una cerveza de barril de sabores, que van desde grosella, limón, melocotón, manzana o mora. Trae gominolas en el interior.

