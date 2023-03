El local de Madrid que triunfa con tortillas al horno y 'cheesecakes' de pistachos: "Hacemos 100 tartas al día"

El pistacho es un fruto seco milenario y delicioso, con unas bondades nutricionales que favorecen a nuestra salud. Es un alimento que deberíamos tener muy presente en nuestra dieta. Además, no solo nos aporta un gran valor nutricional: su color y, sobre todo, su sabor, lo convierten en protagonistas de platos y postres deliciosos.

Y las redes sociales nos han descubierto un sitio ideal para disfrutar al máximo de este producto. Está en Madrid, concretamente en el mercado de abastos de Antón Martín. Hablamos de La Caracola, un puesto que se ha hecho viral de un día para otro y que tiene una tarta de queso de pistacho que es todo un manjar, un merecido homenaje a este delicioso fruto seco.

En sus inicios, La Caracola era un pequeño puesto en el mercado de abastos. Comenzaron hace 8 años siendo casa de comidas y sirviendo todo tipo de recetas. Fue en septiembre de 2022 cuando decidieron dedicarse exclusivamente a hacer tortillas de patata y tartas de queso. "Lo que vi es que mis tortillas y mis tartas tenían una aceptación muy buena. Lo hicimos también para simplificarnos las cosas a la hora de producir y porque nos pareció una dupla bastante buena".

El negocio despegó hace solo unas semanas, cuando uno de sus clientes decidió recomendar las tartas de La Caracola en un vídeo en TikTok. La publicación suma ya más de 120 mil visualizaciones y a ella se le han sumado otras decenas de vídeos. La experiencia de los influencers en este pequeño puesto de mercado ha atraído la atención de cientos de clientes, que se mueren por probar un trozo de tarta o de tortilla hecho por Esther Muñoz. "Desde que la gente comparte su experiencia hemos tenido un incremento enorme en nuestras ventas", cuenta a 20minutos la dueña del puesto. Las colas, a veces, son de más de una hora de espera.

Las largas colas que se acumulan en el mercado de Antón Martín han llevado a la dueña de este establecimiento viral a tomar una decisión. Las tortillas y tartas de La Caracola llegarán próximamente a la Plaza de Chueca, con un nuevo local con el que esperan mejorar sus problemas de espacio. "Estas instalaciones son pequeñas para recibir a tanta gente, necesitábamos sí o sí más espacio para poder atender a todo el mundo", cuenta Esther.

Con el horno dentro del local de La Caracola en el mercado, se hacen todos los días decenas de tortillas y tartas de queso para cubrir la demanda. "Hacemos holgadamente cien tartas al día y tortillas más o menos igual", comenta Esther Muñoz.

Tartas de queso y tortillas de patata

En La Caracola venden solo dos productos: tortilla de patatas y tartas de queso, todo hecho a mano en los dos hornos que tiene su puesto de mercado. Su tortilla, hecha con aceite de oliva virgen extra, cebolla pochada dulce y huevos de corral, tiene algo que las hace especiales.

"Las hago al horno, tanto el pochado de la patata y la cebolla y también lo que es la tortilla" Esto las hace diferente al resto, y no solo por la textura: "son más ligeras y tiene menos grasa, aunque uso aceite es mucho menos". La cocinera cree que es precisamente el uso del horno lo que da a sus preparados el punto distintivo que ha conquistado ya tantos paladares. Esta tortilla de patata se puede pedir tal cual o con algunos toppings, como el queso gorgonzola o el chorizo.

El otro protagonista son las tartas de queso, con sabores clásicos y otros más novedosos como la de Lotus, Baileys, Oreo o chocolate blanco, aunque al ser artesanales, no siempre ofrecen los mismos sabores. Las tartas de queso de La Caracola son llamativas por su cremosidad y fluidez, y no se parecen en nada a las tartas de queso americanas con mermelada por encima. Esther prefiere hacerlas al horno y sin base de galleta, lo que consigue un resultado cremoso que hace que sea imposible comérselas con tenedor.

Su famosa 'cheesecake' de pistacho

Se podría decir que ambos platos, las tartas y las tortillas, han sido igualmente responsables del fenómeno viral que ha asolado a este bar-restaurante. Pero, hay un producto en especial de su carta que se lleva todos los aplausos: su tarta de queso de pistacho.

"Hay mucho forofo del pistacho y es la best seller, seguida de la de galleta Lotus y la clásica", explica la cocinera y dueña de La Caracola. Cuando le preguntamos el secreto de este éxito, Esther no sabe decirlo a ciencia cierta "La mezcla del pistacho con el queso... No sabría decir cuál es la magia. Pero el que la prueba, vuelve y repite".

Esta cheesecake, como todas las que se venden en La Caracola, está hecha con huevos de corral de Galicia y una mezcla de quesos. No tiene base de galleta y los toppings, en este caso los trocitos de pistacho, van por encima. Es del color verde característico de la crema de pistacho que utilizan para cocinarla. "Es 100% pistacho nacional, ibérico, y es 100% crema, no lleva nada añadido, ni conservantes, ni colorantes", añade.

Hecha con productos de alta calidad y sin azúcares refinados, esta cheesecake de pistacho se ha convertido en la protagonista de cientos de vídeos en Instagram y TikTok que alaban su sabor y su textura.

