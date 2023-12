La increíble historia de la familia que lleva 27 años dando de comer a los equipos de MotoGP por el mundo

El campeonato de MotoGP que ha dado por concluida la temporada del mundial en España hace unos días, concretamente en el circuito de Cheste (Valencia), es un circo. Y digo circo en el mejor sentido de la palabra, el que tiene que ver con lo entrañable, familiar e itinerante del concepto. En él, bajo sus carpas, la cocina italiana juega un papel fundamental.

Las bambalinas de lo que vemos en televisión (los motoristas de distintas escuderías disputándose el podio), en este deporte, se denomina 'paddock': un universo paralelo en el que pasan cosas.

La mayoría de ellas tienen lugar en el restaurante desplegable de la familia Severino & Son, y en el hospitality de la bebida oficial del campeonato, Estrella Galicia '0,0', donde se dan cita los equipos para compartir tras la dura jornada de trabajo.

Casi todo lo que acontece más allá de la pista y los boxes en los que se ponen a punto las máquinas, cuando el estruendo del circuito desaparece, sucede en torno a la gastronomía de la familia de Severino Ridolfi. ¿Su secreto? Recetas italianas auténticas que pasean por todos los campeonatos con los que durante nueve meses recorren el mundo.

Cocina italiana tradicional: el mejor avituallamiento

Antes de bucear en la maravillosa historia de la empresa familiar Severino & Son, encargados de dar de comer a pilotos, equipo técnico, personal de apoyo, periodistas e invitados de las marcas, vamos a pasear por sus cocinas.

Lo que se cuece en el paddock de MotoGP, en su inmensa mayoría, sale de los fogones de la familia de Severino que, aunque falleció en 2011, sigue muy presente en el día a día del resto de la familia. Su mujer Pia, de 80 años, uno de sus tres hijos, Daniele, la esposa de éste y su hijo Federico.

La familia de Severino & Son prepara cocina italiana tradicional. Lou Acedo/ Estrella Galicia 0,0

Un staff muy familiar que fundamenta sus recetas en la cocina italiana más enraizada. Como nos explica Daniele, el hijo de Severino, "utilizamos lo más posible los productos locales en cada viaje, y siempre de temporada. Cocinamos la tradición italiana, pero con lo que hay en cada país al que viajamos con el campeonato mundial".

No siempre pueden hacer lo que se han propuesto: "cuando estamos en La India, no podemos conseguir cerdo o vaca; lo mismo pasa en Qatar, lo que nos obliga a ir haciendo variaciones. Pero nunca falta un buen plato de pasta, proteínas saludables para el equipo deportivo, y verduras, cada vez quieren comer más ligero. Mi objetivo es que todos los que pasan por mi hospitality, se vayan felices".

La importancia de la logística

Qatar, Indonesia, Argentina, Francia, Portugal o Japón son sólo algunas de las paradas obligatorias de todo este gran circo que viaja junto. Por un lado, los pilotos y sus equipos de apoyo. Por otro, Severino & Son, para dar de comer a todo el mundo en destino, y hacerlo de la mejor manera.

El menú de cada día incluye pasta, y bastante verdura, para el equipo deportivo. Lou Acedo/ Estrella Galicia 0,0

"Ha sido y sigue siendo un trabajo ímprobo. Llevamos más de 9 meses sin pisar nuestra casa. Mi padre comenzó con un autobús normalito y una carpa en 1995. Desde que él no está (2011) he tenido que ir afianzando proveedores en cada país del mundo que recorremos, para que me proporcionen la materia prima para cocinar", explica Daniele.

Este año ha movilizado cinco contenedores marítimos herméticos para trasladar toda su logística por el mundo, y desplegarla en cada destino, como auténticos 'transformers'. "Dentro de uno de ellos está la cocina fija, con todo limpio y preparado. Está hecha de manera que se transforma en dos carpas, una a la derecha y una a la izquierda para albergar a todos los comensales que pasan cada día y que son más de 1000", dice Daniele.

El origen de esta aventura gastronómica sobre dos ruedas

El restaurante de Severino es el alma del paddock (título que comparte con todo tipo de eventos que acontecen en el espacio de Estrella Galicia). Su historia, como todas las historias que tienen alma, es digna de ser contada. Daniele, mientras su madre Pia va y viene a las cocinas, su mujer repone las bandejas de coliflor aliñada y su hijo atiende las mesas, nos habla de respeto, una palabra sagrada para él.

El primer equipo al que cocinó Severino, con Valentino Rossi (a la izquierda). D.L.

"Mi padre tenía una empresa de muebles, que en los años 90 andaba mal. Tuvo que cerrarla. Como era un gran aficionado a las motos, abrió un motoclub en nuestro pueblo, cerca de Tamulla (Italia). Un día llegaron de un equipo de la zona que iba a competir en el Campeonato de Europa, y le dijeron a mi padre si quería ir con ellos y darles de comer. A mi padre le gustaba mucho cocinar y adoraba estar con la gente".

Resultó que en ese equipo estaba un jovencísimo Valentino Rossi. "Severino empezó dando de comer a ese equipo solo. Poco a poco, quiso ver desde dentro el Mundial e hizo todo lo posible porque llegara hasta la mesa de un corredor del que era muy fan, Wayne Rainey, un plato de pasta cocinado por él. En cuanto lo probó, el campeón del mundo dijo 'el año que viene quiero que este hombre me haga la comida'".

¿Por qué fue pionero Severino?

"Mi padre hizo algo que no había hecho nadie hasta el momento, y fue hacer un hospitality para todo el mundo, no sólo para un equipo, un lugar al que pudieran acudir para comer rico y sano todos los equipos que quisieran".

Severino y su mujer, Pia. D.L.

Con un ejemplo así, Daniele jamás se cuestionó abandonar al fallecer su padre: "imposible dejar de luchar por algo que él había trabajado tanto y tan bien. Abandonar no era una opción, y para nosotros la familia es sagrada, le debemos compromiso y es un símbolo de la tradición".

"Mi mujer y mi hijo, además de mi madre, Superwoman Pia, vienen conmigo. A Federico lo conocen todos desde que estaba en la tripa de mi mujer, Isabella. Yo no tengo una vida normal, no hago vida en casa porque mi casa es ésta. Ahora tenemos dos meses sin campeonato, y la gente me dice 'venga, a casa a descansar'. Pues no puedo, porque estos dos meses tengo que preparar toda la intendencia para el siguiente campeonato".

La vida durante nueve meses fuera de casa al año…

Visitando el paddock, pudimos comprobar que lo que sucede en esa especie de pueblo desmontable trasciende cualquier premio. Allí se respira complicidad, todos son familia, los que trabajan en el MotoGP se reúnen en el hospitality de Estrella Galicia y entonces se sienten en casa. Cuando toca comer o cenar, suben unos pasos arriba hacia la carpa de Severino.

Pia posa con parte del staff y con Karlos Arguiñano, en su hospitality del MotoGP. d.L

"Yo, cuando faltó mi padre, intenté ponerme serio, hacer una empresa como directivo, dar órdenes… pero cuando pasaba todos los días con la misma gente, desde la mañana hasta la noche, y así nueve meses, me dí cuenta de que todos eran mi familia. Si tú no estás bien un día, siempre hay alguien que te ayuda, hay una conexión especial porque si no, no podríamos sacar esto adelante. Es duro", comenta.

El refugio de la 'gente riquiña'

Mientras Daniele organizaba una fiesta para el gran amigo de la familia Valentino Rossi, supercampeón donde los haya e incondicional de Severino & Son, nosotros bajamos hasta el punto de encuentro favorito para sentirnos en casa. Ese lugar tan entrañable, como a ellos les gusta decir "para la gente riquiña", es el hospitality que monta Estrella Galicia y en el que siempre pasan cosas.

El espacio Estrella Galicia, y su famosa Pulpo Party en el paddock de MotoGP. D.L.

En este caso, vivimos de primera mano su famosa 'Pulpo Party', la gran fiesta nocturna (ma non troppo) de la previa a la gran final del domingo. No cabía un alfiler. Pulpo exquisito, cervezas y un ambiente familiar en el que caben todos.

Mientras nos pedimos una cerveza '0,0', la bebida oficial del campeonato, compartimos mesa con la madre de los hermanos Marc y Álex Márquez, con colegas periodistas deportivos, con el equipo técnico de muchos equipos, personajes del salseo nacional, actores, cantantes…

El espacio de la bebida oficial del campeonato MotoGP es un punto de encuentro imprescindible en el paddock. D.L.

Porque cuando estás fuera de casa tanto tiempo, podemos imaginar que estos puntos de encuentro se convierten en casa, y el duro trabajo queda aparcado hasta el día siguiente, como las motos en sus boxes. Hasta que, la próxima temporada allá por marzo de 2024, el circo vuelva a ponerse en marcha.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.