La experiencia de Ibai Llanos en el mejor restaurante del mundo: "Es la experiencia más impactante que he tenido"

Disfrutar es el mejor restaurante del mundo. Abierto en Barcelona desde diciembre de 2014, el local de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas nació después de años de trabajo intenso en elBulli. El pasado día 6, Disfrutar resultó elegido como el mejor en la 22º edición de The World's 50 Best Restaurants. Más: en octubre, la Real Academia de Gastronomía nombraba a sus tres chefs los mejores de España y en noviembre conseguían la tercera estrella Michelin. ¿Aún tienes dudas?

¿Eres de los que no se cree la opinión de los expertos, de los cocineros que votan y eligen a otros cocineros? ¿Dudas de los comisarios de Michelin y de los editores de The World's 50 Best Restaurants? Si es así tal vez, ¿te crees más a Ibai Llanos? Pues toma nota.

El youtuber ha visitado Disfrutar y lo ha contado. ¿Que qué le ha parecido? Ha alucinado. "Es la experiencia más impactante que he tenido", dice Ibai en su videoblog de Youtube. Es lo que cuenta después de comerse casi treinta platos, entre dulces y salados.

Y mira que empezó con el pie torcido. En el vídeo que ha colgado tras la experiencia comenta que Disfrutar es "el mejor restaurante de Europa". No, Ibai, del mundo, es el mejor del mundo. En cualquier caso no salió con hambre. De hecho en algún momento, cuando aún no había acabado, llega a decir: "No puedo comer más, estoy completamente roto".

30 platos en cuatro horas y media

Ibaui disfrutó del menú degustación de la mano de Eduard Xatruch, uno de los tres chefs del restaurante y del equipo de camareros. De modo que el streamer alucinó al tiempo que recibía todas las explicaciones sobre el origen y elaboración de cada plato, o sea, las horas de trabajo que esconde cada bocado por pequeño que nos parezca.

Fueron cuatro horas y media. Llanos lo describe como "una experiencia muy recomendada, evidentemente muy cara, pero la experiencia más impactante que yo he tenido".

¿Lo que más le gustó? Cuenta Ibai que de entre tanto plato, lo que más disfrutó fue el segundo entrante de boletus. Se refiere a una yema de huevo frita con gelatina caliente de boletus y trompetas de la muerte. Eso y la gamba a la catalana, acompañada de zumo de pollo con gambas.

Todo empezó con una copa de cava (el único alcohol que le gusta) y cinco aperitivos. Probó los germinados, una "concentración de sabor” en germinados", que son ya uno de los emblemas de las creaciones de Disfrutar. Luego, los entrantes, siete, de lo que destaca el sándwich de gazpacho (en lugar de pan con un merengue de agua de tomate deshidratada).

La Mesa Viva, impactante

El menú continuó con tres platos escogidos por Xatruch, Castro y Casañas, entre ellos su muy particular versión de la calçotada, y otros tres a base de marisco. Finalmente, pichón macerado con ‘shio koji’ con su spaghetti de caldo de pichón.

Con Llanos ya casi sin sitio para más, los postres. Los pases dulces empezaron con cuatro prepostres (como la tartaleta de parmesano con vinagre de Módena). En ese punto apareció lo que más impactó al youtuber: la Mesa Viva. "Muy original lo de la mesa, me apetecía aplaudir pero nadie lo ha hecho", ha comentado.

Se trata de una mesa que se desmonta desvelando varias cajas. Y dentro: esférico de cóctel con agua menta y albahaca, roca de sésamo, perlas de chocolate sobre musgo, polvorón de frambuesa, merengue de coco, piña y tofe de yuzu, y hasta una gominola de aceite de oliva.

El Menú Especial Table M#01 La Mesa "Viva" cuesta 1.000 euros en caso de que lo disfrute solo una persona, pero el streamer iba con más gente. De modo que pagarían menos: el precio va disminuyendo hasta los 350 € por persona suponiendo que sean seis comensales.

Lo dicho: "Es la experiencia más impactante que he tenido". Palabra de Ibai Llanos.

