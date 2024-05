Así es el local que vende helados inspirados en 'Los Bridgerton'

Una de las vías para hacer campañas publicitarias es a través de la comida, como el famoso McAitana de Mcdonald's. En este caso, no son hamburguesas sino helados. En los meses de mayo y junio Los Bridgerton se instalan en Madrid para presentar la nueva temporada.

Hasta el 16 de junio se puede dar un bucólico paseo por el Jardín Botánico de Madrid para sentirse como la duquesa Daphne o Lady Whistledown. Por su parte, las productoras de la ficción, Netflix y Shondaland, se ha unido con las heladerías La Romana para celebrar la tercera temporada, cuya primera parte salió el pasado 16 de mayo y la segunda está programada para el 13 de junio.

Sea por su trama escandalosa o por el enganche de la historia de amor entre Penélope y Colin, uno de los aspectos más llamativos de Los Bridgerton es la estética. Inspirada en el Londres de principios del siglo XIX, la ficción resalta por su vestuario pomposo y de colores pastel. Por ello, las heladerías La Romana de Madrid se visten a lo salón de té inglés y ofrecen helados inspirados en los personajes hasta el 30 de junio.

"A cup of gelato"

En lugar de té, La Romana sirve "a cup of gelato" de sabores clásicos o los cuatro inspirados en personajes de la serie. No es ningún secreto que Lady Whistledown cuenta con su sabor propio: bizcocho de piña, romero y limón. La Reina Charlotte se corona con una combinación de chocolate Ruby y pepitas crocantes de caramelo. La duquesa Daphne Basset, además de acaparar la atención en la primera temporada también lo hace desde la vitrina con su helado de cheesecake con miel crocante. Por último, pero no menos importante, la Vizcondesa Kate Sharma opta por algo más exótico con una mezcla de mango y galletas especiadas.

Los sabores son edición limitada y se podrán disfrutar hasta el 30 de junio en varias heladerías La Romana de Madrid.

