Así se elabora la hamburguesa más original del país: se come en Madrid y tiene un precio de 16 euros

El huracán de las hamburguesas ha venido para quedarse, y podríamos decir que ahora mismo Madrid se encuentra en el mismo ojo, viendo pasar por delante cada día más opciones, más marcas, más técnicas y más productos dentro de este bocado tan típico de la gastronomía americana que hemos acogido con los brazos abiertos.

Tal ha sido la conquista de la hamburguesa por el mundo que este platillo tiene su propio día homenaje en el calendario, y es que cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, excusa más que suficiente para darnos un homenaje con nuestra favorita y salir de nuestra zona de confort probando opciones más novedosas y originales.

Que si la smash, que si la carne de angus, quienes la prefieren de pollo, con queso cheddar, con cabrales, con o sin huevo, con verduras, con frutas, con pan de cristal o con pan brioche, con muchas y muy diferentes salsas, bañadas en queso, envueltas en masa de pizza... opciones de hamburguesas existen casi infinitas, y ganas de probarlas todas más, aunque solo una ha ganado el premio 'Audacious' en el III Campeonato de Hamburguesas de España. Y esa es La Tuna Turner de La Misión.

Una hamburguesa originaria de Miami

Dice Pelayo Galán, al frente del restaurante La Misión, que "en la simplicidad está el éxito, simply the best", por lo que no había una mejor manera de bautizar a esta hamburguesa de La Tuna Turner.

Se trata de una hamburguesa de atún que ha robado el corazón al jurado del concurso Best Burger Spain 2023, donde se elige en varias categorías a las mejores del país. En la tercera edición de este certamen, la hamburguesa presentada por La Misión ha conseguido el premio 'Audacious', que distingue a las hamburguesas que destacan por su originalidad o técnica.

La idea original de esta hamburguesa hunde sus raíces en Miami, ciudad a la que Pelayo viajó para descubrir las tendencias del lugar, donde se dio cuenta de que, sorprendentemente, las hamburguesas de pescado tenían una notoriedad importante al otro lado del charco.

Aunque esta hamburguesa nació en los dos restaurantes que tiene la familia propietaria de La Misión en Miami, la acalorada acogida que ha tenido en Madrid hizo que Pelayo Galán y su equipo se planteasen presentarla al concurso. Y sonó la flauta.

"Cuando vamos a probar un plato de este tipo lo que todos queremos, al fin y al cabo, es que esté bueno, que sea sencillo y que tenga la esencia de lo que entendemos por una buena hamburguesa: buen pan y buen producto. Es esa sencillez, sin duda, el punto fuerte de nuestra Tuna Turner Burger y lo que creemos que nos ha valido para alcanzar el premio", asegura Galán sobre este producto.

Cómo se elabora la 'Tuna Turner'

"No tiene mucho misterio", asegura Pelayo sobre esta hamburguesa. "Sobre una capa de mayonesa de sriracha y pepinillo, se coloca una cama de aguacate, luego la porción de atún y finalmente se corona con alga wakame", pero desmiguemos el proceso.

"Utilizamos unos 140 o 150 gramos de atún rojo de Cádiz del proveedor Ernesto Prieto", aseguran desde las cocinas de La Misión sobre el ingrediente estrella de esta hamburguesa.

Para la base de este plato utilizan un pan brioche sobre el que untan un poco de mantequilla antes de pasarlo por la plancha brevemente para que coja otra textura y consistencia.

A estos ingredientes le acompañan semillas de sésamo sobre las que se pasa solo una cara del atún, aguacate para hacer una cama en la hamburguesa, alga wakame para coronar y mayonesa de sriracha para darle un toque más exótico al plato.

La Tuna Turner. La Misión

Antes de sellar el atún en la plancha durante unos segundos, se sala y se pasa por las semillas de sésamo para crear una costra, mientras el pan, untado con un poco de mantequilla, se calienta.

Sobre los panes de hamburguesa calentitos ponemos un poco de mayonesa de sriracha, el aguacate laminado en la base y el wakame en la tapa. Una vez el atún sale de la plancha, emplatamos.

Según explica Galán, la Tuna Turner es una versión adaptada de la hamburguesa original de atún que crearon en Miami, ya que como él explica, "no es la misma, pero es bastante parecida. Allí no lleva sésamo ni alga wakame, el pan es otro pan y tampoco lleva la hamburguesa de sriracha".

Se trata de un plato frío, ya que al ser atún sellado no va a llegar nunca a calentarse como tal y que se sirve en el punto perfecto por 16 € acompañado de unas buenas patatas. Porque el combo burger y fries siempre es una apuesta a caballo ganador.

