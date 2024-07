El español Eduardo Sánchez, mejor 'bartender' internacional en The Golden Master

THE GOLDEN MASTER

El español Eduardo Sánchez, de 'Kiki Japanese Restaurant' en Santa Cruz de Tenerife, se ha proclamado como el mejor bartender del año de The Golden Master, la primera competición global de coctelería organizada por Ron Matusalem.

En concreto, 'bartenders' de España, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Bélgica, Italia, Lituania, Hungría, Polonia y Grecia han participado en esta competición internacional que ha contado con un jurado compuesto por reconocidos profesionales del sector como René Frank, uno de los pasteleros más reputados del mundo y galardonado cuatro veces como 'Pastelero del Año' o Marc Álvarez, maestro en Gastronomía Líquida y copropietario de Sips, elegido mejor bar del mundo en 2023, entre otros.

El jurado otorgó la máxima puntuación de la cita a Edu Sánchez por su creación 'Caminata por la Sierra', elaborada con Matusalem Gran Reserva 15, frutos rojos, hierbas silvestres, vinagre de vino tinto añejo y vermú de trufa, que rinde un homenaje a la madera. "Este cóctel es mi forma de expresar que la coctelería es y siempre será mi único camino", ha indicado.

De esta forma, como ganador, Edu Sánchez se convertirá en el embajador principal de esta marca de ron durante la gala The World'50 Best Bars 2024, además de ser el encargado de diseñar la propuesta exclusiva de coctelería en esta gala.

