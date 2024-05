Así es El Triperito, el hermano pequeño del mejor puesto de mercado para comer en Madrid que acaba de abrir sus puertas

En mayo de 2023 Tripea, el puesto de alta gastronomía de mercado de Roberto Martínez Foronda se convertía en el Mejor Puesto de Mercado de Madrid en la 50 Edición de los Premios Gastronómicos ACYRE Madrid 2023, por lo que apenas un año después era justo tener otra sucursal a donde acudir cualquier día sin necesidad de reservar. Y deseo concedido. He aquí El Triperito.

Aunque estos dos restaurantes se desarrollan con conceptos y ubicaciones diferentes, no podemos entender el uno sin el otro. Para empezar por el principio hay que remontarse a 2017 cuando un joven -más aún- Roberto Martínez Foronda hace realidad su sueño en el Mercado de Vallehermoso abriendo las puertas -o el cierre en este caso- de Tripea, un concepto de alta gastronomía de mercado basado en un menú degustación que surge de sus viajes por Asía y América Latina y termina fusionando la cocina española, la cocina peruana y la cocina asiática.

Perú fue el país que robó el corazón y conquistó el paladar de este chef, desarrollando una cocina con carácter propio que quienes la conocen no tardan en identificar. Y después de 7 años de éxitos en Tripea, de abrir las reservas el día 1 del mes y completarlas a los pocos minutos, Rober y su equipo han puesto en marcha El Triperito, una manera mucha más desenfadada de conocer su gastronomía.

'Come y chifla' en una barra sin reservas

Quienes son fans de la cocina de Tripea -es decir, quienes la han probado- saben que hay que estar ágil y rápido para conseguir una reserva en este puesto del mercado de Vallehermoso el día 1 de cada mes, por lo que la llegada de El Triperito es como un ventanal que se abre a poder pasar por el Mercado de La Paz y disfrutar de la cocina de Rober cualquier día.

Croquetas de ají. Carolina G. Nombela

Mientras que en Tripea la oferta se desarrolla en un turno de comidas y otro de cenas en la que todos los comensales llegan a la misma hora y disfrutan del menú degustación, en El Triperito es un constante ir y venir de comensales que se sientan a la barra cuando hay hueco y disfrutan de lo que más les apetezca de la carta.

Por el momento, al igual que el resto de puestos gastronómicos del mercado de La Paz, solo tienen servicio de comida de lunes a sábado que arranca a las 13:00 y finaliza con los más rezagados a las 17:00.

Qué se come en El Triperito

Mientras que el concepto de Tripea, tal y como explica el propio chef, en un principio fue difícil de entender para algunos comensales ya que estás pagando y comiendo un menú degustación de alta cocina pero en un mercado rodeado de gente, del ir y venir de personas y de puestos que venden su producto, El Triperito es todo lo que te puedes esperar -versión mejorada- de un puesto gastronómico en un mercado.

Tiradito de salmón marinado. Carolina G. Nombela

Allí la vaina ocurre en la barra que rodea al propio puesto, por lo que todos los comensales, quieran o no, están metidos en lo que pasa en la cocina, y es que puedes sentir el calorcito cuando Rober y su equipo menean el wok.

En cuanto a los platos, en El Triperito encontramos un total de nueve platos salados y dos postres, además de diferentes tragos entre los que destaca su Tripisour, el cóctel de El Triperito.

Aunque podemos encontrar algunos viejos conocidos de Tripea, como el ceviche caliente de mejillones al wok, o el ceviche saltado de langostinos, leche de tigre, rocoto y piquillos que se servía en el pop up de Tripea en el hotel Only You Boutique, el resto de platos son creados especialmente para El Triperito.

Chaufa estilo kingcarb con pulpo. Carolina G. Nombela

Podemos arrancar con la ostra 'poget' y leche de tigre chifera para continuar con el tiradito de salmón marinado, el ceviche de langostinos o el ceviche caliente de mejillones al wok.

Para continuar, la croqueta de ají de gallina, el wonton charsiu a la carbonara 5 especias chinas o el crispy chicken lemon y yuzu, y si lo que te apetece es arroz, tanto el chafua estilo kingcrab y pulpo como el chafua a la norteña de largo ibérico Joselito son opciones increíbles.

Cheesecake de maracuyá. Carolina G. Nombela

Y como siempre hay hueco para los postres, El Triperito te ofrece, o bien sus cheesecake de maracuyá o bien su postre de coco, mango y lyches. Los platos tienen un precio entre 6 euros y 21 euros con raciones pensadas, o bien para compartir o bien para disfrutar individualmente.

