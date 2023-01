El bar donde tomarte el mojito más grande de Madrid por 12 €

Vale que en verano el calor asfixiante nos incita a tomar bebidas refrescantes que nos calmen, pero no nos engañemos, cualquier época del año es buena para tomarnos unos buenos cócteles y celebrar la vida.

Es probable que seas más de comer que de beber y que escurras el bulto cuando de elegir vino se trata, pero cuando se trata de tomar cócteles, seguro que tienes tu favorito.

Seguramente lo de tomarte un coctel después de comer o de cenar lo dejes solo para ocasiones especiales, ya que no son productos precisamente baratos que la gran mayoría se pueda permitir cualquier día, aunque si sabes a dónde acudir puedes descubrir cócteles espectaculares a precios increíbles.

¿Te imaginas tomar cócteles a litros por solo 12 €? Pues puedes dejar de imaginarlo y acudir a probarlos a Mojito's Cocktail Bar

Una oda al cóctel cubano

Desde este local aseguran que "les encanta la hierbabuena", por lo que su especialidad es el mojito, el cóctel de origen cubano que da nombre al local.

En Mojito's Cocktail Bar podemos disfrutar del auténtico mojito cubano innovar con alguno de los sabores de su carta como fresa, mango, maracuyá, violeta, coco loco...

Si te apetece algo más innovador puedes probar sus mojitos fusión: mojitos desde otro punto de vista con otros alcoholes, espumosos y métodos de elaboración.

Aunque no sufras, si no te apetece mojito puedes disfrutar de otros clásicos como Pisco Sour & Whisky Sour, Caipiriñas, Daiquiris, Margaritas, Sex on the Beach, Mai Tai o Bahama Mama, aunque su gran atractivo, más que los ingredientes son los tamaños.

Entre los muchos cócteles que podemos encontrar en la carta de esta coctelería del centro de Madrid -donde también nos ofrecen comida-, nos llama especialmente la atención su apartado 'cócteles para compartir', donde Mojitos por litros, de tamaños XXL y, al igual que Daiquiris y Margaritas servidos en copas de un tamaño espectacular por tan solo 12 €. Toda una experiencia que hay que probar.

