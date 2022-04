El restaurante de Dani García que triunfa en 'The New York Times': "Trabajé como un loco esperando el momento de volver"

Pocas -o poquísimas- cosas se le resisten a Dani García, aunque lo del chef malagueño y Nueva York era una cuenta pendiente, una espinita clavada. Desde que en 2014 cerrase las puertas de Manzanilla con tan solo un año de vida, García no ha parado de trabajar y trabajar y trabajar para seguir intentando conquistar la ciudad y conseguir el sueño americano.

"Cuando dejé la alta cocina soñaba algo similar a lo que nos está pasando, volver a New York era mucho más que una asignatura pendiente", asegura el chef en sus redes sociales compartiendo una publicación donde The New York Times, el diario de referencia en Estados Unidos, habla de Casa Dani, la nueva apuesta de García en la gran ciudad.

Según el chef, con este segundo intento pretendían "ser honestos y puros con un concepto español más allá de las tapas", y vaya si lo están consiguiendo. Después del sabor amargo que le dejó cerrar de manera tan prematura el Manzanilla Spanish Braserie de la Gran Manzana sobre el que comentaba que "era necesario una refundación con operadores que tratasen de enseñar la cocina española de forma directa, honesta y sin 'americanizar'", el chef vuelve a recuperar la esperanza con la crítica del periódico sobre Casa Dani.

"El New York Times me ha devuelto de un plumazo todo aquello que perdí allí hace 9 años, más allá de quejarme frente a los que no me dejaron ser yo ni cocinar lo que debería haber cocinado", comenta el chef sobre la publicación.

Nueve años después

García no ha parado de trabajar en sus diferentes proyectos durante todo este tiempo, aunque siempre con un ojo puesto en el país de las oportunidades, asegurando que "si New York te acepta, el resto del mundo te podrá aceptar también".

"Trabajé como un loco esperando el momento de volver, con el país medio cerrado, me pasé un mes con el equipo debatiendo y analizando lo que no pudimos ser y lo que queríamos ser ahora", confiesa el chef sobre el trabajo que ha llevado a cabo en los últimos meses para hacer de Casa Dani un auténtico referente en la ciudad.

Entre el Sur y el Mediterráneo

Casa Dani, que se inauguró el pasado mes de diciembre, propone una experiencia al nivel de servicio de calidad que se esperaría en cualquier restaurante de alta cocina.

La propuesta gastronómica de Casa Dani se basa en los contrastes, la tradición y el recetario que ha acompañado al chef en toda su trayectoria, combinando los sabores del Sur y del Mediterráneo.

Entre la oferta que propone el chef en Casa Dani destacan algunos de sus platos más míticos, como el brioche de rabo de toro y de chorizo, aguacate a la brasa o pulpo con papa aliñá, frituras del Sur, atún o croquetas.

En este restaurante donde el producto español tiene tanta relevancia no podían faltar la charcutería patria, el marisco o la tortilla de patata. Todo manjares.