El agua da hambre. Eso es así. Da igual si tienes siete años, estás en la piscina de la urbanización y vas a merendar un bocadillo de Nocilla o si eres un adulto hecho y derecho, estás disfrutando de un día de playa y vas a comer los mejores productos de la tierra. Pero el agua, hambre da.

Las vacaciones son un estado mental que engloban todo lo que trae el viaje: desde el trayecto al alojamiento, pasando por las playas y acabando -sin ser baladí- por lo que comemos.

Tenemos clarísimo que no hay mejor manera de conocer un lugar que a través de su gastronomía, y ya que hacemos las maletas -que siempre da pereza- y nos pegamos el viaje, tendremos que aprovechar bien para comer todos esos productos de la tierra, ¿no?

Cuando elegimos pasar un día entero en la playa vuelta y vuelta, no queremos levantar los pies de la arena casi ni para ir a comer. Por ello, lo ideal es buscar un lugar lo más próximo posible que no nos suponga tener que desconectarnos de nuestro plan fetiche, simplemente ausentarnos un rato. En esta ocasión, si la playa que has elegido para pasar el día es la playa del centro de Alicante, El Postiguet, te proponemos una serie de restaurantes que puedes encontrar cerca para reponer fuerzas con los mejores productos de la ciudad. ¡Que la playa da hambre!

Terre

En la mítica Explanada de España alicantina, frente al puerto y por lo tanto a pocos metros del Postiguet encontramos el restaurante Terre con una oferta gastronómica muy completa: arroces, carne, pescado, mariscos... Según ellos mismos aseguran, "Terre es la pasión por la gastronomía y el disfrute de compartir una buena mesa".

El restaurante Terre se encuentra frente al puerto, en la Explanada de España. Facebook / Terre

Restaurante, bodega, bar, coctelería... Terre cuenta con una cocina central vista, compartida con el restaurante gastronómico Murri, así como una barra de cócteles, barra de vinos y un pequeño escenario. Sea lo que sea que te apetezca, lo tienen.

Xiringuito Postiguet

Pero si lo que te apetece es dejarte de formalidades y no levantar -literalmente- la toalla de la arena, una muy buena opción es en el mismo arenal Xiringuito Postiguet.

Xiringuito Postiguet Facebook / El Postiguet

¿Que te apetece una cerveza fresquita entre chapuzón y chapuzón? Lo tienes. ¿Que lo que quieres es picar algo cuando el hambre aprieta? Lo tienes. ¿Un cóctel con amigos viendo caer el sol tras una dura jornada de playa? También lo tienes.

Restaurante Santi

En Alicante, en el puerto, con una materia prima de calidad y a pocos metros del Postiguet. Poco más se puede pedir. En el Restaurante Santi la tradición y el buen gusto caminan de la mano, por lo que, sin olvidar que nos encontramos en Alicante, podemos encontrar una carta repleta de arroces, mariscos y pescados frescos.

Restaurante Santi Restaurante Santi

Pero si para reponer fuerzas de un día duro de playa lo que el cuerpo de pide es una buena carne, también dispone de una amplia selección: entrecotte, solomillo, chuletitas o bien una sabrosa pierna de cabrito. ¡Que aproveche!

Kiosko Miramar

Otro de esos benditos lugares donde no hace falta ni quitarte el bañador a la hora de ir a comer. En plena playa de Postiguet se encuentra el Kiosko Miramar donde lo mismo puedes desayunar si eres de los más madrugadores de la playa, picar algo a la hora de comer o relajarte tomando un vino después de un intenso día de sol.

Kiosko Miramar Facebook / Kiosko Miramar

Este rock and roll beach club nos ofrece el mejor ambiente un ambiente divertido y animado en playa del centro de Alicante.

Puerta del Mar Kiosko Rafael

En pleno Paseo Gomiz de Alicante se encuentra esta terraza frente a la playa del Postiguet para reponer fuerzas en un largo día de playa.

Puerta del Mar Kiosko Rafael Facebook / Puerta del Mar Kiosko Rafael

Puedes tomar una cerveza bien fresquita para hacer más llevadero el calor de esta época del año o puedes aprovechar para tomar uno de sus arroces o algún plato con productos de la tierra de su carta.