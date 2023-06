Dónde comer en el centro de Madrid por menos de 20 euros

En Madrid existen centenares de restaurantes de todo tipo, y la oferta gastronómica tiende al infinito. Eso sí, a la hora de pedir la cuenta, sólo porque se localizan en el centro, puede que te lleves la sorpresa del mes a la hora de pagar en alguno de ellos. Para evitar sustos innecesarios, te proponemos siete locales imprescindibles con una carta más que económica, y una calidad constatada.

A la hora de comer en un restaurante en el que no quieres gastar mucho dinero, ten siempre en cuenta dos máximas: que el postre puedes pedirlo en otro lugar porque es donde más sube el margen, y que debes moderarte con las bebidas. Y no nos referimos sólo a tener que coger el coche después, (que por supuesto no puedes conducir si has bebido), sino a cómo la bebida incrementa el ticket de caja. A continuación, te proponemos una serie de locales de cocina del mundo rica, bien elaborada y a buen precio, en el centro de la ciudad. Tú eliges.

Shangrila: la comida de la abuela (china)

En la calle Leganitos número 26, junto a la Gran Vía madrileña, nos encontramos con un local que hace esquina, cuyos letreros luminosos anuncian: Shangrila Dimsum Bar. Este local de comida china tradicional, la de las abuelas de allí, ocupa el espacio del que fue en 1963 primer restaurante chino de Madrid.

En Shangrila ofrecen comida tradicional china de calidad Shangrila

Auténtica comida tradicional china (no la que estamos acostumbrados a consumir en los restaurantes chinos 'al uso') con recetas caseras directamente traídas de aquel país, a las que dan su toque personal. Desde tallarines chinos con salsa de la casa, hasta los dim sum triangulares de fécula de patata rellenos de carne, pasando por sus originales sartenes de pollo, ternera o gambas que cocinan en la mesa. Todo está muy rico.

El ambiente del restaurante chino Shangrila es muy acogedor Shangrila

El ambiente del restaurante es súper agradable, limpio, y ofrece una carta amplia que pretende darte los platos que te ofrecería un amigo chino en su propia casa familiar. El precio es llamativamente asequible. Si pides solo un plato, casi coméis dos por 20 euros. La única pega es que no admiten reservas, y siempre está a tope. Así que, si te apetece comida china 'de verdad', te va a tocar ir temprano o bien hacer pacientemente la fila.

El Kiosko: honesto y asequible

En la Calle Ponzano 74 os presentamos un espacio gastronómico de picoteo honesto y asequible, plagado de detalles y con una decoración más que apetecible. Por menos de 20 euros, podéis pedir su tabla de mini hamburguesas de ibérica, italiana y mexicana en pan broche, así como una de sus especialidades más increíbles: las patatas bravas especiales El Kiosko.

Tabla de mini hamburguesas de El Kiosko EK

En este local tan agradable podrás picar con total garantía de calidad sus famosos rejos con mayonesa de lima, sus berenjenas fritas, sus torreznos de Soria al estilo tradicional o su burrata con miel de trufa. Un lugar ideal para compartir platos y pasar un rato más que agradable.

La nueva carta de Ginos, un placer a considerar

Convertido en un clásico de la cocina italiana, el restaurante Ginos de la calle Gran Vía, 63 de Madrid, ha introducido nuevos platos en su carta que harán las delicias de los fans de este tipo de comida, que no quieran gastar mucho dinero.

El risotto Tartufo con setas de Ginos, una delicia de su nueva carta Ginos

Nosotros os sugerimos especialmente el Risotto Funghi Tartufo, exquisito. Con un plato quedarás más que satisfecho, por la receta y también por la cantidad, aunque siempre puedes compartir un par de platos y probar alguna novedad más. Este risotto cuesta menos de 15€, y puedes combinarlo si vas acompañado por la Pizza Vulcano Carnívora, Mezzelune a la Carbonara Tartufata o el Crostini Toscano, todos ellos en torno al mismo precio.

Café Comercial y su famoso Paquito

Carlos Moreno, chef de este emblemático lugar de la capital ubicado en la Glorieta de Bilbao número 7, propone una versión de caldereta de cordero dentro de una torta de Aranda con pimiento rojo asado, pimiento verde frito, cebolla caramelizada y una ligera muselina de ajo frito.

El famoso Paquito es un bocadillo de cordero (y muchas cosas más) CC

“Siempre he creído que el entorno te da el mejor maridaje, y qué mejor para el Paquito que un pan de la tierra del cordero”, asegura Carlos Moreno.

El ambiente del Café Comercial mantiene el espíritu clásico de este local centenario CC

El Café Comercial es un restaurante imprescindible en la vida cultural madrileña durante 135 años, que mantiene en su decoración el espíritu de siempre, a base de mármol y madera, en el que podrás degustar este típico bocadillo de cordero por 6,50 €.

Zuji: street food asiático sin prisas

La gastronomía de la ciudad costera china de Shanghai es muy conocida por su refinamiento, riqueza y exquisitas técnicas de cocción. Zuji presenta su homenaje a esta cocina en una carta muy variada, que recoge la diversidad y la fusión de la cocina asiática, junto con platos modernos, creativos y llenos de sabor.

Bao de langostinos crujientes de Zuji Zuji SF

La cocina de Zuji es desenfadada, pero con platos verdaderamente originales, en los que es fácil reconocer la intensidad de los sabores y aromas de la cocina asiática. Su lema 'Medita en el sabor' trata de trasladar la importancia de degustar este tipo de comida sin prisas, apreciando sabores y cocciones diferentes a los nuestros.

Tallarines salteados con ternera Zuji SF

Un buen reflejo del concepto gastronómico se reconoce en los baos (6,50€), como el de carne adobada a fuego lento o uno de langostino crujiente; las costillas (14,50€), entre las que destacan las cocinadas al estilo coreano o las de estilo Sichuan con bambú encurtido, y el chili crab Sichuan-Madrid (16,50€). También tienen un menú súper completo por 13,50€.

Zuji está ubicado en la Cuesta de Santo Domingo, 24, y ofrece una carta creativa, refinada y moderna, de sabores asiáticos fusionados con productos mediterráneos.

Pez Tortilla, una historia que cuaja

En la calle Pez, 36 de Madrid está el bar Pez Tortilla, un lugar en el que exhiben mucho arte con las tortillas de patatas poco cuajadas (con queso de cabra, con partisano, clásica, de morcilla…), que están exquisitas; las croquetas cremosas (de boletus, de puchero, de jamón), los huevos rancheros y las cervezas artesanales.

Huevos rancheros de Pez Tortilla PT

Mucho ambiente de taberna, muy rico todo y precios asequibles. Para que os hagáis una idea, el pincho de tortilla, su especialidad, es un cuarto de la tortilla entera y cuesta 3,70€.

Un clásico renovado

Para finalizar, una opción que nunca falla es VIPS. Ahora, además, presenta su nueva carta de verano con un montón de propuestas para comer por menos de 20€ como por ejemplo su Rainbow Poke: Dados de salmón marinado con salsa yakiniku y lima, aguacate, mango, edamame, wakame, tomate cherry, pepino, rúcula, cebolla encurtida, lombarda, furikake y salsa mayo sriracha sobre arroz de sushi.

Los nuevos bowls de poké de VIPS, un plato ligero, equilibrado y saludable para comer en verano VP

VIPS quiere ofrecer platos más ligeros, aunque contundentes, respondiendo así a las tendencias de consumo de verano, una temporada en la que se evitan las comidas más copiosas para dar paso a los platos frescos, equilibrados y ligeros.

En la categoría de bebidas, se incorporan las limonadas y cócteles como el Blanco de verano, versión blanca del tinto de verano con cava, Seven Up, base de sorbete de limón, toque de Martini Blanco, sirope de fruta de la pasión, menta fresca y una rodaja de naranja. Y, como novedad, el nuevo Vipstinto de verano: tinto de verano con base de sorbete de limón, toque de Martini Rojo, menta fresca y una rodaja de naranja.

