Dónde comer barato en Saint-Denis

A la Isla de Francia se la conoce como Región parisina y está situada alrededor de su capital, París. Es enorme: son más de 12 millones de habitantes. Es la región francesa más poblada y más densamente poblada.

Parte de Île de France es el departamento de Sena-Saint Denis y dentro de éste está Saint-Denis, a 9,4 km al norte del centro de París. Se trata de una localidad residencial, habitada en gran parte por inmigración, lo que no impide que sea una de las regiones con mayor renta per cápita del mundo.

En Saint-Denis se encuentra la necrópolis real de la Basílica de Saint-Denis y la Ciudad del cine (Cité du cinéma). Pero si por algo es famosa Saint-Denis es porque aquí se ubica el estadio nacional de Francia, el Stade de France. Fue construido para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1998.

El Stade de France fue construido para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Getty Images

Con un aforo de más de 81.000 espectadores, el estadio se diseñó para acoger diversos eventos deportivos (fútbol, rugby y atletismo), además de conciertos y grandes espectáculos en general. Los seguidores del Real Madrid saben bien por qué estamos en Saint-Denis.

Imaginemos que sí, que nos hemos acercado para ver la final de la Champions League. Pero antes y después, ¿qué se come aquí?

Si queremos conocer las especialidades de Saint-Denis, hablamos básicamente de la gastronomía parisina. Estas son algunas de sus platos imprescindibles:

Coq au vin (pollo al vino)

Canard à l'orange (pato a la naranja)

Soupe a l’oignon (sopa de cebolla)

Quenelle (pasta con ternera o ave)

Escargots (caracoles con ajo, mantequilla y perejil)

Tournedos rossinis (filetes de buey)

Foie de pato

Omelettes (tortillas) rellenas

Y casi tan importante, ¿dónde se come barato en Saint-Denis? Descartamos los restaurantes de cocina no estrictamente francesa, o sea, nada de pizzas, hamburguesas o sushi. Estos 10 restaurantes son de precio razonable (difícilmente bajará de los 25-30 euros por persona) y no quedan muy lejos del estadio. A cambio, estaremos probando verdadera comida francesa.

Comme Chez Vous: 243 Avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis

Au Rendez-Vous: 11 All. des 6 Chapelles, 93200 Saint-Denis

Hippopotamus Saint-Denis: 4 Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis

Kitchen & Bar At Courtyard: 34 Boulevard de la Libération, 93200 Saint-Denis

Gourmet Bar Restaurant by Novotel: Place de la Porte de Paris, 93200 Saint-Denis

Les Chambres: 57 Boulevard Anatole France, 93300 Aubervilliers

Le Toquet: 36 Avenue Chandon, 92230 Gennevilliers

Feuille de Chou: 70 Rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen

Brasserie Louise: 154 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

Au Bon Temps: 89 Rue de l'Ourcq, 75019 Paris