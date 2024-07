Dabiz Muñoz sube el precio del menú de DiverXO y se convierte en el estrella Michelin más caro de España: cuánto cuesta

Dabiz Muñoz no deja de ser noticia, y es que el mejor chef del mundo por tercer año consecutivo según The Best Chef Awards es una de las caras más visibles del mundo de la gastronomía en España y en el mundo.

A pesar de tener diferentes restaurantes repartidos por el mundo, DiverXO, en Madrid, es su buque insignia, y es que el restaurante tres Estrellas Michelin se ha posicionado como el cuarto mejor del mundo en la lista The World's 50 Best Restaurants 2024.

DiverXO ya es el estrella Michelin más caro de España

A finales de 2022 Dabiz Muñoz anunció una subida del precio del menú degustación de DiverXO alegando que era la única manera de ser sostenibles.

"El único medio para ser sostenible en un restaurante como DiverXO era subir el precio del menú degustación. Una de las razones era claramente mejorar las condiciones de los empleados y ser más sostenibles", aseguraba el chef que ahora nuevamente vuelve a subir el precio.

En 2022 el precio de 'La cocina de los cerdos voladores', el menú degustación de DiverXO se incrementó un 46% pasando de los 250 a 365 euros.

Ahora, el precio del menú de DiverXO asciende hasta los 450 euros sin maridaje, pudiendo alcanzar los 1.050 euros con su maridaje más selecto que tiene un precio de 600 euros.

Con este incremento el tres Estrellas Michelin de Muñoz se convierte en el más caro de España y recorta distancia con los precios de otros restaurantes europeos que también ostentan la máxima distinción de la guía roja.

DiverXO no se mueve a La Finca

Hace apenas dos semanas Dabiz Muñoz anunciaba a través de sus redes sociales que el DiverXO 4.0 con el que llevaban tiempo soñando de momento tendrá que esperar hasta encontrar una ubicación capaz de hacer realidad el sueño.

Si en el mes de enero aprovechando el altavoz del congreso gastronómico Madrid Fusión el chef aseguraba que la nueva ubicación del restaurante sería La Finca alegando que quería redefinir 100% lo que es DiverXO y salir de la contaminación lumínica, ahora el chef tiene claro que no es el lugar que necesitan.

"Va a estar en un edificio que no hay nada alrededor y quiero que la gente cuando baje del coche piense “qué hijos de puta, lo han vuelto a hacer”", adelantaba Muñoz en enero, aunque en su último comunicado al respecto el chef de DiverXO asegura que "tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria".

De momento el gran templo de la gastronomía madrileña seguirá haciendo disfrutar a los comensales que se lo puedan pagar en NH Eurobuilding hasta nueva orden.

