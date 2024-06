Los motivos detrás de la decisión de Dabiz Muñoz de cancelar el traslado de DiverXO de Madrid a la urbanización La Finca

El chef Dabiz Muñoz ha anunciado la cancelación del traslado de su prestigioso restaurante DiverXO, galardonado con tres estrellas Michelin. Esta decisión sorprende al sector de la alta cocina española, ya que el traslado a La Finca, una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), había generado gran expectación y era un sueño del mejor chef del mundo.

Un anuncio sorprendente

Muñoz compartió la noticia en sus redes sociales, revelando los motivos detrás de su decisión. "Como sabéis, llevábamos mucho tiempo trabajando en el nuevo DiverXO con dosis ilimitadas de ilusión e invirtiendo enorme cantidad de esfuerzos y recursos", comenzó explicando. Sin embargo, tras una profunda reflexión, decidió no seguir adelante con el proyecto. "Hoy quería compartiros que tras meditarlo concienzudamente he decidido no seguir adelante con el proyecto que habíamos anunciado, una decisión difícil pero necesaria", añadió.

La visión de un nuevo DiverXO

El chef, reconocido como el mejor del mundo por tercer año consecutivo según The Best Chef Awards, explicó que su visión para el nuevo DiverXO requiere ciertas condiciones para ser cumplida. "El nuevo espacio tiene que ser icónico, único, rompedor, onírico, transgresor y sin ataduras, libre creativamente y sin límites. Solo así puede existir", enfatizó Muñoz. Esta declaración resalta su compromiso de crear una experiencia culinaria sin precedentes, lo que requiere una libertad creativa total que, aparentemente, no podía garantizarse en el proyecto de La Finca.

Un proyecto ambicioso

A principios de año, Muñoz había anunciado en el congreso gastronómico Madrid Fusión que la nueva ubicación del restaurante sería "el mejor restaurante de todos" y mencionó una inversión de entre 12 y 14 millones de euros para las obras y la construcción del edificio. El plan era ambicioso, incluyendo un espacio de 1.900 metros cuadrados, mucho más grande que los actuales 600 metros cuadrados del DiverXO en el NH Eurobuilding de Madrid. "El nuevo DiverXO estará en un bosque, tendrá 1.900 metros cuadrados construidos, frente a los 600 de ahora, y mantendrá los cubiertos actuales", detalló el chef en su momento.

Un cambio necesario

La pandemia también desempeñó un papel importante en la reevaluación de sus planes. Muñoz confesó a su equipo la necesidad de redefinir el concepto del restaurante y buscar un proyecto que le permitiera emocionarse de nuevo. "Quiero hacer el proyecto que me permita ilusionarme con montar el mejor restaurante de la historia", había dicho.

A pesar del retroceso, Muñoz se mantiene optimista. "Desde hoy ya estamos trabajando en nuevas opciones que hagan realidad mi sueño y, aunque sé que es un sueño difícil, tengo la confianza de que lo conseguiremos. Ahora, más que nunca, lo mejor está por llegar, ¡todavía no hemos mostrado nuestra mejor versión!", escribió en su publicación.

Desafíos y futuro

El anuncio de Muñoz llega tras un período de cambios significativos en DiverXO. En mayo, el restaurante se enfrentó a un contratiempo importante, la salida de su sumiller, Miguel Ángel Millán, quien dejó el equipo, según trascendió, debido al agotamiento. Esta baja importante fue cubierta por Tomás Ucha, anteriormente director de sumilleres en Berria.

En cuanto a la financiación del ambicioso proyecto, Muñoz había detallado que la mayor parte del dinero provendría de sus socios, además de un crédito bancario. Su equipo financiero y la profesionalización de su empresa, en gran parte gracias a su esposa Cristina Pedroche, fueron clave para gestionar este y otros proyectos.

Por ahora, DiverXO continuará operando en su ubicación actual en el NH Eurobuilding de Madrid. Muñoz asegura que buscará nuevas oportunidades para materializar su visión de un restaurante sin límites. "Lo mejor está por llegar", asegura, dejando claro que este no es el final de sus sueños culinarios, sino un nuevo comienzo en su búsqueda de la excelencia. Pero, por el momento, no podrá montar "el mejor restaurante de la historia" en La Finca de Pozuelo de Alarcón.