El cliente de un restaurante hace una petición muy precisa y enfada a Twitter: "Señor, quédese en casa"

España es uno de los países del mundo con más bares por habitante y, bien sabido es, que hacemos uso de ellos, desde la hora del desayuno a la de la cena, sin pasar por alto la comida (sobre todo cuando no tenemos tiempo de volver del trabajo a casa). No hay quien se resista a su encanto, incluida la princesa Leonor a quien se vio en una taberna de Zaragoza de tapas con sus compañeros de la Academia Militar, donde ya ha comenzado su formación como Dama Cadete Borbón. Sin embargo, debido al multitudinario tránsito de clientes, a veces también son el foco de polémica, sobre todo a raíz de las reseñas en Google que muchos dejan tras un servicio.

Clientes exigentes con las reservas en restaurantes

No es la primera vez, y tampoco la última, que la situación vivida en un bar por cliente, camarero o hostelero se hace viral. Así nos lo demuestra en Twitter Soy Camarero, famoso por rescatar las situaciones más surrealistas del mundo de la hostelería, quien no pudo evitar visibilizar la curiosa petición de un usuario a la hora de realizar una reserva en un restaurante. El debate, cómo no, no tardó estallar y muchos tuiteros reprobaron la actitud del cliente que hemos querido recuperar. ¿Tú la harías?

La curiosa solicitud de un cliente

Un cliente llamado Óscar, y del que no trascendió su apellido, fue el causante de una polémica en Twitter en la que la mayoría opinó que el usuario había sido muy exigente a la hora de realizar una reserva para disfrutar de una salida en pareja.

El mensaje en cuestión del que se hizo eco el reconocido tuitero rezaba que necesitaban "una mesa con vistas"; y no cualquiera, sino "la mejor mesa, por favor". Además, debía cumplir una serie de requisitos como ser "romántica y acogedora. Que no haga mucho frío pero que esté en la terraza. No mucha gente cerca. Una mesa redonda y grande". Petición que Óscar coronaba con una advertencia fundamental: "Somos alérgicos a todo. Por favor, mucho cuidado en la cocina. Que no fumen cerca. Un saludo".

Señor Óscar, quédese en casa.

Con un "señor óscar, quédese en casa", Soy Camarero abría este debate que, como no cabía esperar, no tardó en llamar la atención de usuarios que decidieron dar su opinión al respecto y criticar la actitud del cliente. "Está todo reservado. Para siempre. Sobre todo, para usted", "solo quieren la mesa para el postureo" o "ya de paso la comida gratis" fueron algunas de las primeras respuestas de la comunidad.

Yo traduzco. Quiere decir que solo quieren la mesa para el postureo

Otros usuarios, para no romper con las buenas costumbres de Twitter, tiraron de humor y sarcasmo para dar a entender que la petición era excesiva. "Te hemos reservado la mesa en un rincón de la terraza y las mesas de los alrededores para que nadie te moleste, mesas que vas a tener que pagar, lógicamente. Te vamos a poner unas mantas zamoranas por si tienes frío (de momento esto todavía no lo controlamos)", explicaba otra tuitera.

Hola Óscar. Te hemos reservado la mesa en un rincón de la terraza y las mesas de los alrededores para que nadie te moleste, mesas que vas a tener que pagar, lógicamente. Te vamos a poner una mantas zamoranas por si tienes frío (de momento esto todavía no lo controlamos). 😬

Otras respuestas épicas de @Soycamarero

El usuario Soy Camarero, autor de un libro con el mismo nombre, nos tiene acostumbrados a compartir en las redes sociales curiosas anécdotas ocurridas en bares y restaurantes en las que siempre insiste que el cliente “no siempre tiene la razón”. Así, analiza las reseñas que los usuarios publican en Google, así como las respuestas de los propietarios del negocio que, normalmente, les invitan a no volver. Alguna de las más habituales y recurrentes son las que tienen que ver con la forma en la que los clientes llaman a los barmans. Chistarles es una de las formas más frecuentes (y maleducadas) a las que estos se ven expuestos.

Este es el caso de una señora que puso una mala crítica a un bar de tapas de Asturias en la que detalla que chistó al camarero y que este no le hizo caso. El empleado le hizo saber su disconformidad con la forma en la que se dirigió a él y la clienta insistió en la mala educación del camarero. ¿El resultado? Una respuesta del propietario en la que se anima a no volver por allí si así es como llama habitualmente a los trabajadores.

Pero los clientes no son los únicos que están en el punto de mira de @Soycamarero. Los hosteleros que ofrecen unas condiciones de trabajo abusivas también forman parte habitual de los tuits sarcásticos de este usuario para denunciar las condiciones a las que muchos empleados se enfrentan. Así sucedió con un empresario que pretendía poner a trabajar a una camarera sin cobrar, aludiendo a un periodo de prueba. En este caso, el gerente, además de denostar el currículum de la candidata, incumple con el convenio colectivo de restauración que establece que este periodo debe ser remunerado.

