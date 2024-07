El chef de la alta gastronomía japonesa con Estrella Michelin que nunca ha estado en Japón

Julián Mármol es un cocinero autodidacta, un calificativo que le ha llevado a lo más alto en el universo gastronómico. Merecedor de una Estrella Michelin desde 2018 por el restaurante madrileño Yugo The Bunker, se ha convertido en el responsable de una gastronomía muy personal basada en el producto como obra de arte de la naturaleza.

Visitamos otro de sus restaurantes, Godai (que significa 'vacío', el quinto elemento de la naturaleza), un paraíso menorquín dentro del Lago Resort Menorca, para degustar la materia prima de calidad en un concepto inédito donde preside la originalidad en las elaboraciones, una rigurosa técnica japonesa y la honestidad en cada uno de los procesos.

Mármol, que nos acompaña durante la cena, nos cuenta cómo pasó de director comercial de Nissan a chef reconocido mundialmente de manera absolutamente natural, sin pretensiones previas, investigando todo por su cuenta y sin haber estado jamás en Japón, el país que inspira su extraordinaria cocina asiática. También, comparte con nosotros su cuenta pendiente, "viajar algún día a Japón, algo que aún no he tenido oportunidad de hacer".

De comercial de coches a chef con Estrella Michelin

"Yo empecé en el mundo del automóvil, que era lo que me gustaba. Trabajando como director comercial y de márketing de Nissan llegamos a un objetivo histórico en la compañía, y me tocó un viaje a San Petersburgo, además de un incentivo económico. Con ese dinero me pagué un Máster en comercio exterior, me especialicé en estudios asiáticos y probé por primera vez el sushi. Aquello fue un punto de inflexión clarísimo", empieza contando Julián Mármol.

Mármol empezó interesándose por el corte del atún rojo y las técnicas japonesas más sofistiocadas. Luana Failla

Desde que probó el sushi, hace 15 años, no pudo parar de investigar sobre el asunto. "Eran tiempos en los que apenas había tres o cuatro restaurantes japoneses en Madrid, y yo fui experimentando por mi cuenta. Por aquel entonces vivía con mi chica, y yo no hacía más que comprar salmones y destrozarlos, no teníamos sitio para guardar tanta comida. Ella me decía, '¿pero dónde vamos a meter tanto pescado?'".

Mientras Mármol era director comercial, consiguió vender una flota de camiones al principal importador/exportador de productos japoneses entonces, Comimport. El jefe de todo aquello le abrió las puertas del que se iba a convertir en su nuevo mundo. "Hablé con él y le pedí ir a su nave para ver cómo llegaban los pescados, cómo se cortaba el atún, todo lo que allí se 'cocía'"

El primer servicio de Julián Mármol, pura casualidad

"A los cuatro meses de estar yendo a esa nave en la que descubrí un mundo nuevo, y tras muchos pescados destrozados en casa, me llaman desde Comimport para cubrir la baja de uno de los cocineros principales en una cena con personas muy importantes, entre ellas el jefe de la productora Vértice 360, políticos, etc. Era una cuestión de pura necesidad y yo, que confío mucho en mí mismo, dije que sí".

Julián Mármol ofreció su primer servicio de cocina por casualidad, sin ser profesional. Fue un éxito. Godai

Pero Mármol no era cocinero profesional, no había estudiado en una escuela, nadie le había enseñado 'oficialmente'. "En aquella cena había 10 comensales y yo no era profesional, cometí muchos fallos, lógicamente. Sin embargo, algo debieron ver que enviaron una carta al proveedor y le dijeron que querían que yo fuera siempre el cocinero en las reuniones de trabajo", comenta el chef.

A partir de ahí, "surgió la oportunidad de hacerme con un local chiquitito en la calle Alcalá 122. Era un take away, y en el sótano me inventé la idea de que era un búnker de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nació Yugo The Bunker. Como era novato, lo convertí en un club privado, y así sólo tenía que dar de comer a quien fuera socio, todo más controlado, en plan clandestino".

En apenas cinco meses ya visitaba su local gente de la talla de Richard Gere, Eugenia Martínez de Irujo o Alejandra Silva… "se fue corriendo la voz y tenía lista de espera".

Godai, la cocina excepcional menorquina de Julián Mármol

El restaurante menorquín del chef, Godai, tiende puentes entre la cocina japonesa y los ingredientes y recetas típicas menorquinas sin renunciar a ninguna de sus credenciales habituales: producto de calidad, contrapuntos y aderezos medidos y destreza técnica en cortes y cocciones. De esta manera conecta la tradición japonesa con el mestizaje mediterráneo y plantea una carta sin soja y cada vez menos arroz para que los sabores sean lo más puros y frescos posibles.

Tartar de vieira de Hokkaido, en Godai. Geometry Love

“Las características del Mediterráneo menorquín, los diferentes hábitats en los que se crían especies autóctonas como el Cap Roig, la Gallineta o suculentas carnes como la Vedella Vermella menorquina hacen que sus sabores sean muy especiales e inigualables” explica el chef.

Situado en Suites del Lago, el Ecohotel cinco estrellas de Lago Resort Menorca, y como parte de la filosofía compartida entre ambos proyectos, Godai apuesta por la sostenibilidad, la naturaleza, el cuidado del medioambiente y el respeto hacia el entorno, encontrando en productores locales, producto de kilómetro cero e ingredientes procedentes de su propio huerto la esencia de una propuesta sin artificios y que propone un viaje al origen basado en el sabor y la pureza de cada uno de los elementos.

Nigiri de gamba roja de Menorca Geometry Love

Esta temporada, Godai puede disfrutarse a la carta o bien a través de un menú degustación de doce pases, recorrido por las creaciones del chef que incluye platos como la refrescante gamba roja de Menorca con ajillo japonés, futomaki tempurizado de langosta, la gyoza de ternera con la autóctona vedella vermella menorquina o bocados vegetales como el roll de corazón de puerro confitado con mahokimchee natural.

