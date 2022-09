Carlos Pérez Tenorio, presidente de Marcas de Restauración: "Hostelería y España son uno"

En 1975, Burger King abrió su restaurante en la Gran Vía madrileña. Fue el primero de esta franquicia, no solo en España sino también en toda Europa. Y, ¿cuál fue la mayor novedad que esta marca introdujo en el país? (pista: no es la venta de hamburguesas). Fueron los primeros en implantar una forma de consumo novedosa en la época: los clientes pagaban por adelantado y, además, se recogían sus propias mesas.

Estas prácticas son, ahora, muy comunes en los restaurantes españoles. Son casi costumbres ahora, pero hace años era toda una rareza. Y han sido las marcas de restauración, grandes empresas como Burger King, las que han cambiado nuestra forma de ver la alimentación. Sobre estas marcas, españolas e internacionales, trata "Restauración de Marca", el libro que recoge la historia del sector en el país.

"Hostelería y España son uno". Son las palabras de Carlos Pérez Tenorio, el presidente de Marcas de Restauración, la asociación empresarial que ha escrito y editado este libro con la colaboración de Global Media Office.

La historia social y económica de la España de las últimas décadas no se puede comprender sin la presencia de los restaurantes. Estas cadenas, marcas comerciales con renombre como Rodilla, Telepizza o Granier, han formado parte imprescindible de la modernización del país. Gracias a sus fundadores, se ha configurado una industria que supone una facturación anual de 37.000 millones de euros y da trabajo a cerca de 200.000 personas.

Desde la marca más antigua, la panadería Viena Capellanes, hasta empresas tan recientes como Goiko o Grosso Napoletano, este libro ha recopilado las historias y anécdotas que caracterizan a los restaurantes que sirven sus comidas a tantos españoles.

El futuro de la industria: ¿seguiremos comiendo fuera?

¿Y cuál es el futuro de la restauración en España? Mario Cañizal, miembro fundador de Marcas de Restauración, lo tiene claro. "Hay un nuevo paradigma. La restauración de marca va a ir a los barrios, no lo vamos a encontrar en los centros comerciales". En los últimos años, la sociedad ha cambiado drásticamente y, con ella, la industria de la restauración. "Ha sido, en parte, fruto del teletrabajo. El restaurante tiene que seguir al cliente".

También ha habido un gran cambio, según el fundador, con la llegada del delivery a España. Los clientes cada vez reclaman más este servicio, y las marcas han tenido que adaptarse. La comida a domicilio ya no sustituye la experiencia de ir a cenar a un restaurante. "El delivery da de comer a ese cliente que pide por no ir al supermercado, porque no tiene tiempo. Está cumpliendo una función social importante".

