El buffet libre italiano que triunfa en Madrid entre los amantes de la pasta y la pizza: todo lo que quieras desde 12 euros

La pasta es uno de los platos favoritos de mayores y pequeños, ese ingrediente que puedes cocinar siempre que tengas invitados en casa porque sabes que no vas a fallar. A la carbonara, a la boloñesa, con marisco, con queso, rellena, pasta larga, hasta corta... tipos de pasta y maneras de cocinarla existen infinitas, y si tú también eres un auténtico amante de este ingrediente de origen italiano, esto te interesa.

Los hay que disfrutan comiendo y son insaciables, por lo que los buffets libres sean probablemente sus sitios de referencia. Mientras que podemos encontrar infinitas opciones de buffets asiáticos o de cocina mediterránea con más o menos variedad, en Madrid podemos encontrar ya también un buffet libre italiano para los amantes de la gastronomía del país de la bota.

Cardinale, opción de pasta o de pizza

Este restaurante ubicado en el número 20 de la calle Ruiz asegura ser el primer buffet libre italiano de Madrid donde puedes elegir comer todo lo que quieras de pizza o todo lo que quieras de pasta a precios muy competitivos.

'All you can pizza' han bautizado a su opción de buffet libre de pizza en el restaurante Cardinale donde por tan solo 12 euros cada jueves puedes comer todo lo que quieras entre cuatro opciones de sus pizzas alla pala.

Si eres más de pasta que de pizza también tienes una opción buena, bonita y barata en este restaurante. Todos los domingos, tanto en el servicio de comida como en el servicio de cena, puedes disfrutar su buffet libre de pasta por 25 euros.

Esta opción incluye, para empezar seis entrantes italianos y para seguir toda la pasta carbonara o amatriciana (ambas caseras) que desees. En cuanto al postre, los angioletti al pistacho son los encargados de completar este menú.

La carta de Cardinale

Si quieres ir cualquier otro día o eres de comer cantidades más moderadas, siempre puedes seleccionar los platos de su carta. En cuanto a los entrantes podemos encontrar platillos italianos como la parmigiana, la frittata, burrata o croquetas, entre muchas otras opciones, con precios que van desde los 10,90 euros hasta los 22,90 euros.

Siguiendo por la pasta podemos elegir entre diferentes tipos de gnocchis, lasaña, carbonara o fettuccine con precios entre los 14,90 y los 16,90 euros.

¿Que prefieres pizza? Cualquiera de las 8 opciones de pizza alla pala que sirven en Cardinale es una buena opción, donde los precios rondan los 14 euros, aunque los diferentes tipos de pizzicotti que preparan en este restaurante son casi una opción obligada antes de llegar a los postres.

